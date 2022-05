Agil Igor Volley: settore giovanile, che en plein!

Se fosse un puzzle noi avremmo tutti quanti i bellissimi tasselli! Che en plein per le formazioni del settore giovanile: con quella dell’ Under 12 6x6 tutte le formazioni targate Agil Igor Volley si sono qualificate per le Finali Territoriali della stagione 2021/2022!

Le Igorine U12 6x6 sono state le ultime a strappare il prezioso biglietto per andare a caccia del titolo territoriale appunto: merito del bel percorso fin qui svolto e della vittoria di sabato 21 maggio, fra le mura di casa contro Arona per 3-0. Le Final Four si terranno la prossima domenica 29 maggio a Valsesia e si affronteranno, oltre alle Igorine e alle padrone di casa, Ardor Casale e Rosaltiora.

Con la formazione di Gianni Zanelli saranno in tutto sei le fasi finali disputate dalle Igorine: in U12 4x4 con le Final Six e in U13, U14, U16 e U18, queste ultime quattro con tanto di titolo conquistato!