Finali CNU 2022, Torino Universitaria chiude al quarto posto

Torino Universitaria conclude ai piedi del podio la sua avventura alle Finali Nazionali Universitarie di Cassino . Dopo tre gare tiratissime nel girone eliminatorio, chiudo con al decisiva vittoria nei secondi finali contro il CUS Milano, in semifinale i biancoblu, pur giocando una buona gara, si arrendono ai campioni d’Europa in carica del CUS Bologna , poi scudettati ai danni del CUS Milano nell’epilogo del torneo. Nella finalina per il terzo posto Torino Universitaria cede al CUS Pisa.

Girone di qualificazione

TORINO UNIVERSITARIA-CUS MO.RE. 66-69

Parziali: 19-18, 40-25, 57-43

TORINO: Conti 17, Petitti 9, Fantolino 6, Tatsoptsa 2, Pulina 9, Catozzi, Marangon 9, Sartore 9, Morandi 5. All. Subbiani. Ass. Ferriero.

MO.RE.: Compostella 5, Cuoghi, Saccone 9, Vaccari, Sutera, Nacuti 14, Zamparelli 8, Magni 3, Lo Presti n.e., Bovio 17, Bocchi n.e., Riccò 13. All. Bersani.

TORINO UNIVERSITARIA-CUS BARI 61-59

Parziali: 15-11, 30-22, 49-44

TORINO: Conti 18, Petitti 5, Fantolino 5, Akoua 2, Tatsoptsa 4, Pulina, Catozzi 12, Marangon 2, Sartore 13, Morandi. All. Subbiani. Ass. Ferriero.

BARI: De Astis D. 7, Ravelli M., Sivo, Tanzi 3, Ravelli A. 4, Laudadio 4, Casareale 6, Ivona, Stimolo n.e., Grittani 13, Ippedico 20, De Astis A. 2. All. Casomelli.

TORINO UNIVERSITARIA-CUS MILANO 57-56

Parziali: 14-13, 28-31, 44-41

TORINO: Conti 16, Petitti 14, Fantolino 6, Akoua 10, Tatsoptsa, Pulina 2, Catozzi 7, Marangon , Sartore 2, Morandi. All. Subbiani. Ass. Ferriero.

MILANO: Calò, Cattaneo 2, Crosby 8, D’Onofrio, De Rosa, Fortunato 3, Menezes 7, Milesi 10, Milovanovic, Pirovano 2, Saffioti 4, Villa 20. All. Finkelberg.

Classifica

1. CUS Milano 4

2. Torino Universitaria 4

3. CUS Mo.Re 4

4. CUS Bari 0

Semifinale

TORINO UNIVERSITARIA-CUS BOLOGNA 51-81

Parziali: 14-22, 26-48, 42-63

TORINO: Conti 8, Petitti 5, Fantolino 9, Akoua 7, Tatsoptsa 2, Pulina 3, Catozzi, Marangon 2, Sartore 12, Morandi 3. All. Subbiani. Ass. Ferriero.

BOLOGNA: Folli M. 14, Barattini 9, Folli S., Folli L. 7, Fantinelli 13, Galantini 2, Forni 3, Klyuchnyk 17, Bavieri 3, Buscaroli 3, Govoni 8, Pollini 2. All. Lolli.

Finale 3°-4° posto

TORINO UNIVERSITARIA-CUS PISA 63-75

Parziali: 14-21, 28-37, 40-50

TORINO: Conti 20, Petitti 15, Fantolino 2, Akoua 4, Tatsoptsa, Pulina 3, Catozzi 9, Marangon 3, Sartore 5, Morandi 2. All. Subbiani. Ass. Ferriero.

PISA: Bedini, Paoli F. 27, Paoli M. 15, Lopes Sierra, Lapi, Costa n.e., Berti 12, Ricciani, Toni 7, Di Sanno 4, Ferretti 5, Lasala 5. All. Leoncini.