Fitarco Piemonte: Paoli d'argento in Coppa del Mondo

L’Italia torna a casa con un altro argento in Coppa del Mondo . La squadra maschile dell’arco olimpico formata da Mauro Nespoli, David Pasqualucci e Alessandro Paoli (Aeronautica Militare/Arcieri Iuvenilia) nella seconda tappa di Gwangju perde solo in finale contro i padroni di casa, nonché Campioni Olimpici e Mondiali in carica, della Corea del Sud (6-0). È la seconda volta in un poco più di un mese per gli azzurri che anche all’esordio stagionale nella competizione, ad Antalya (Turchia), erano saliti sul secondo gradino del podio arrendendosi in quell’occasione a Taipei.

Il trio azzurro si presenta direttamente agli ottavi, frutto della terza posizione in qualifica, e batte nell’ordine la Gran Bretagna, gli USA e la Francia sempre con il punteggio di 5-3. L’Italia ha poco da rimproverarsi in finale, la Corea del Sud si dimostra ancora una volta la Nazionale più forte al mondo, con diciotto frecce su diciotto nel “giallo” di cui ben undici “10”. I nuovi criteri di qualificazione per le prossime Olimpiadi includono anche la classifica mondiale a squadre, grazie ai due argenti tra Antalya e Gwangju l’Italia ha messo in cascina tanti punti utili per scalare posizioni in vista del prossimo appuntamento a cinque cerchi di Parigi 2024.

A livello individuale, Paoli aveva concluso la qualifica in decima posizione (665 punti). Dopo la vittoria sull’atleta del Bangladesh Alif Abdur (7-1) ai 32esimi di finale, si è poi fermato per mano del canadese Peters 0-6 al turno successivo. In gara anche Tatiana Andreoli (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) che chiude ventitreesima in qualifica (622 punti). Dopo la vittoria 7-3 nei 32esimi di finale sulla brasiliana Canetta, di ferma anche lei al turno successivo 4-6, battuta dall’atleta della Cina Taipei Chiu Yi-Ching (poi bronzo). Nella prova a squadre, vittoria negli ottavi sul terzetto statunitense 6-2, per poi fermarsi 3-5 sempre per mano della Cina Taipei ai quarti di finale.

Il viaggio della World Cup 2022 è arrivato così al suo giro di boa, a giugno è in programma la terza tappa che si terrà a Parigi dal 20 al 26, mentre la quarta è in programma dal 18 al 24 luglio a Medellin. I risultati delle quattro fasi indicheranno i finalisti che si affronteranno a Tlaxcala, in Messico, tra il 15 e il 16 ottobre. Prima però spazio per i Campionati Europei Outdoor in programma dal 6 all’11 giugno a Monaco di Baviera.

Per i risultati completi clicca su questo link.