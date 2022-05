Mts Ser vince contro VegaOcchiali Rosaltiora

Vince ancora una volta fra le mura di casa, l'Mts Ser contro l'ormai conosciuta Vega Occhiali Rosaltiora di Verbania, già incontrata nel girone di regular season. Squadra sicuramente ostica, che arrivava da due vittorie in play off e quindi fino ad oggi prima in classifica a 5 punti. L'Mts Ser invece, con questi tre punti e con solo i due punti conquistati ad Almese e purtroppo 0 punti, dalla partita di sabato scorso contro Rivarolo, balza al secondo posto a pari punti con le lacunari, entrambe precedute a un punto dal Finimpianti Rivarolo che vince per 3 a 2 contro il Lilliput Settimo. Una vittoria sicuramente importante per il proseguimento della corsa per i play off promozione. Nel primo set, coach Di Martino schiera Baiotto in palleggio, Grassi opposto, Scapati e Destefanis in centro, Garrone e Busso Giulia in banda, Marini libero.

Nei primi scambi del set, si viaggia in perfetto equilibrio, quando sul turno al servizio di Scapati è l'Mts a mettere la testa avanti con un parziale di 3 punti (10 a 7), costringendo il coach del Rosaltiora a chiamare il time out. Al rientro in campo, approfittando di qualche errore al servizio delle padrone di casa e qualche imprecisione in difesa e in attacco, le avversarie pareggiano i conti e vanno in vantaggio di un punto (12 - 13) questa volta è Di Martino a chiamare il suo primo time out discrezionale. Di Martino prova con il doppio cambio ad aumentare ritmo del set ed entrano Busso Lucia e Marengo, al posto rispettivamente di Baiotto e Grassi. Ma le ospiti spingono ancora approfittando ancora una volta di qualche errore al servizio e mettendo in difficoltà la ricezione delle tigri santenesi. In un baleno ci troviamo a meno 4 punti (17 - 21). Il set lo guadagna la squadra ospite per 25 a 19 in seguito ad un ennesimo servizio sbagliato.

Nel secondo set , coach Di Martino schiera la formazione base del primo set, ma in questo caso la storia cambia radicalmente: fin dai primi scambi, si vede in campo una squadra diversa, una squadra che mostra unghie e denti da vera tigre e inizia a macinare punti al sevizio e in attacco. Infatti dal turno al servizio di Scapati che si prodiga anche in difesa e copertura, il parziale passa dal 7 a 5 a favore dell'Mts ad un parziale di 12 a 6 sempre a favore delle padrone di casa. Il Rosaltiora cerca di reagire portandosi sul 12 a 9. Di Martino chiama un time out per cercare di fermare l'avanzata avversaria. Il muro santenese inizia a fare la differenza e per le lacunari passare il nastro bianco che divide il campo, inizia ad essere assai difficile. Sul 20 a 10 entra anche Bertotto e sul 22 a 14 entra ancora Busso Lucia. Il set si avvicina inesorabilmente alla fine, il 23° punto lo mette a segno Garrone con un attacco da posto 4, che il muro avversario non neutralizza Il 24° punto invece è un ace di capitan Destefanis e infine un palleggio di "seconda intenzione" di Baiotto chiude il parziale per 25 a 16.

Il terzo set viaggia in equilibrio fino a metà della frazione, quando le santenesi iniziano a macinare punti, aiutate da una Marini che "piglia tutto" in difesa e in ricezione. Baiotto serve con molta precisione le sue attaccanti che vanno a segno, portandosi a distanza dalle avversarie per 17 a 11. Il Verbania chiama il time out per cercare di restare aggrappato al set, ma con poco successo visto che le santenesi conservano il vantaggio e si portano sul 21 a 17. Sul 22 a 18 entra ancora Busso Lucia e Ronchetti esce dopo aver sostituito Garrone, per dare un sostegno consistente alla seconda linea, insieme a Marini. Rosaltiora rosicchia un paio di punti e si porta a 19, ma ancora con un bell'attacco in posto 4 di Garrone si arriva al 23 a 19. Un muro di Scapati e un altro ancora di Garrone, chiudono il set per 25 a 22.

Nell'ultimo e decisivo set l'Mts prende subito il sopravvento sulle avversarie portandosi con il turno al servizio di Busso Giulia si passa da un 2 a pari ad un 6 a 2.

Il Rosaltiora ancora una volta cerca una reazione e riduce il vantaggio dalle avversarie pareggiando i conti sul 10 pari, poi 12 pari ed infine 14 pari. Sul 14 a 13 entra ancora Ronchetti nelle retrovie. Con il turno al servizio di capitan Destefanis si arriva al 19 a 14, quando Rosaltiora chiama il secondo time out, ma al rientro in campo con un errore in attacco proprio delle lacunari si arriva al 20 a 14, poi 21 a 14 con un fendente di Garrone sopra il muro avversario, ed è ancora lei ad andare a segno per il 23° punto. Il 24° punto arriva su un attacco di Grassi da posto due, che il muro avversario non neutralizza, ed infine un tocco beffardo di Baiotto, chiude set e partita per 25 a 16.

Nella prossima partita che si svolgerà domenica 29/05 alle ore 18.00 al Palaser di Santena la 4^ partita di play off contro il Lilliput Settimo, squadra classificatasi prima nel girone C di regular season.

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE PLAY OFF 3^ GIORNATA:

MTS SER VS VEGA OCCHIALI ROSALTIORA 3 - 1

Parziali: 19/25 25/16 25/22 25/16

Mts Ser: Marengo, Fustini, Busso Lucia, Grassi, Bertotto, Baiotto, Scapati, Garrone, Busso Giulia, Destefanis (k) , Girardi, Ronchetti.

Liberi: Marini, Cannizzaro

Allenatori: Di Martino, Cogliandro