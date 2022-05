Eurogymnica vince il Titolo Italiano squadra Allieve

Eurogymnica non si ferma più. Dopo la conquista del Titolo Italiano di Serie A2, solo due mesi fa, le EGirls tornano sul gradino più alto del podio nazionale e lo fanno in terra marchigiana, nel piccolo comune di Sarnano, in provincia di Macerata.

Ci ha pensato il solito duo delle meraviglie, Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro , storiche e inseparabili allenatrici, a portare da Torino tutto il necessario per ovviare al contrattempo e incidere i nomi delle quattro stelline blu, non più sul pregiato manufatto, ma a fuoco, nel palmares del club del presidente Luca Nurchi .

Sotto l'egida della Federazione Ginnastica d'Italia , l'evento è stato organizzato dalla Società Ginnastica Fabriano, club leader in Italia nell'ultimo quinquennio, che avrebbe dovuto ospitare la competizione nello storico Palasport cittadino, oggetto però di importanti lavori di ristrutturazione. Famosa in tutto il mondo per la produzione della carta a mano, sarebbe stata la sede ideale per scrivere una pagina importante se non leggendaria, della ginnastica ritmica per Eurogymnica e forse per tutto il movimento piemontese dei piccoli attrezzi.

Il quartetto sceso in pedana sabato 21 maggio aveva dovuto precedentemente affrontare la fase regionale e quella interregionale, superata agevolmente e che lasciava presagire una finale nazionale da protagonista. Inutile negare che in società si ambiva ad un posto sul podio, sfuggito l'anno precedente per un'inezia.

Chiara Cortese, Sara Parente, Anna Russo e Tea Semeraro hanno affrontato le qualificazioni, che davano accesso alla finale ad otto squadre, concentrate ma troppo contratte, tese. Nonostante la giovane età e una buona dose di spregiudicatezza, il peso della responsabilità nei confronti delle compagne di squadra e dello staff con il quale si è lavorato per mesi non può lasciare indifferenti. Le ginnaste erano riuscite ad agguantare la piazza d'onore lasciandosi dietro altre 26 squadre e vedendosi superate solamente dall'Armonia d'Abruzzo, in vantaggio di oltre quattro punti. L'esercizio collettivo, che vede impegnate al corpo libero tutte le ginnaste della squadra, otteneva un punteggio di 24,650 mentre l'esercizio in successione con Cortese e Russo rispettivamente al nastro e al cerchio, quello di 22,250.

Ancora Cortese, questa volta in coppia con Parente, faceva registrare un 23,75 nell'esercizio con le due palle e infine, sempre Parente con il nastro otteneva 22,050 nell'esercizio individuale. Un totale di 92,700 che dava l'accesso alla finale ma che, viziato da troppe imperfezioni e da qualche errore, non rispecchiava il potenziale della squadra. Nella lunga attesa prima della finale, il gruppo davvero coeso ha avuto tempo per analizzare gli errori, elaborarli e ricaricare le batterie. Un lavoro affidato alle due tecniche la cui esperienza ha fatto la differenza, così come la scelta strategica della formazione da mandare in campo. Nella finalissima infatti gli esercizi sono solamente tre e non quattro ed è dunque responsabilità delle allenatrici scegliere tra l'esercizio in successione e quello di coppia.

Sorteggiate come quarta squadra a scendere in pedana, proprio prima delle principali contendenti di Chieti, il quartetto ha ripetuto prima l'esercizio collettivo al corpo libero (25,100), poi quello di coppia Cortese/Parente (24,750) ed infine quello individuale, sempre di Parente al nastro (25,100). Tutti e tre gli esercizi hanno visto sensibilmente incrementato il singolo punteggio della fase di qualificazione, facendo lievitare il totale definitivo a 74,950. Un punteggio pesante che deve aver influito anche moralmente sulle teatine, che non sono riuscite a ripetere la brillante performance del mattino e che si sono dovute accontentare di un 72,650 e della piazza d'onore.

Un recupero di ben 6 punti quello operato da Eurogymnica, dalla fase di qualificazione a quella finale.

A quel punto, seppur la scaramanzia suggerisse di attendere il fine gara e il passaggio di tutte e oto le squadre, il capolavoro poteva già dirsi completato. Una media di quasi 25 punti ad esercizio, tanti per ginnaste di così giovane età, con la coppia e l'individuale a svettare su tutti e a spingere il Titolo in direzione Torino.

Pubblicato sul maxischermo anche l'ultimo punteggio dell'ultima squadra in gara, si è scatenato finalmente un urlo liberatorio da parte di tutti i tifosi dell'Onda Blu, la torcida di Eurogymnica, che è rimbombato nel palasport e il cui eco si è poi perso a tarda ora, fra le vie medievali della cittadina, arrestandosi solo in qualche ristorante tipico del luogo.

Anche l'inno di Mameli ha fatto il suo, strappando, come tradizione, più di una lacrima agli emotivi e sancendo la fine di una splendida avventura.