Agil Igor Volley: destinazione Verona per le Finali Nazionali U18

Da un lato ancora una grandissima felicità per quanto fatto in semifinale regionale contro la corazzata Fenera Chieri, dall’altro una voglia immensa di giocare e dare il massimo in un finale di stagione già scintillante. L’Under 18 di Matteo Ingratta è in partenza per le Finali Nazionali di categoria che si giocheranno a Verona da martedì 24 a domenica 29 maggio.