Gators, il recap della settimana e la Piterbol Cup

ABC SERVIZI LADY GATORS - TORTONA 70-40

Parziali: 20-11, 15-9, 19-5, 16-15

ABC SERVIZI Lady Gators: Artuso 6, Frattini 2, Mondino M. 6, Vergnano 4, Iannuzzi 6, Marchisio Gr. 4, Raso 12, Nicola, Porporato 4, Rivoira 7, Mondino S. 9, Marchisio G. 10. All. Colonna-Nicola-Mascolo-Mondino.

Tortona: Avio 2, Mazzocco 15, Selvaggio 3, Ronconi, Tortora 2, Biasoli, Nagari 10, Vaia, Deregibus 2, Visenti 6. All. Scassillo.

Nel caldissimo pomeriggio di domenica 22 maggio si disputa l’ultima partita per la promozione femminile Gators prima della finale che decreterà la squadra vincitrice del girone Coppa di questo campionato. Finale alla quale, a prescindere dall’esito di questo incontro, le Lady Gators hanno già matematicamente accesso. Le Lady Gators fronteggiano le amiche di Tortona, anche loro giunte al termine della loro stagione sportiva. Il match è caratterizzato da grande sportività agonistica che crea un bellissimo ambiente in entrambe le formazioni. Le padrone di casa ingranano fin da subito una buona marcia e conquistano un vantaggio decisivo che si manterrà costante durante tutto il corso dell’incontro. Ottimo esordio della piccola Sara Artuso in casa Gators che, nonostante la giovane età, risponde "presente" e ci mette tutto l’impegno che ha caratterizzato il suo percorso in campionato (in partita ma anche e soprattutto in allenamento): non può che essere di grande orgoglio per tutta la squadra! La capitana avversaria Mazzocco comunque ribatte: con grinta concretizza punti preziosi e si carica la squadra sulle spalle spronando le compagne a mettere impegno e bel gioco sul parquet. Nota di merito per la prestazione, tra le ragazze di casa, di Mondino S. che, anche grazie ai rimbalzi offensivi presi dalla sorella maggiore, riesce a realizzare con il tiro dalla media e dare il suo contributo alla squadra. Non manca, ovviamente, il contributo delle più esperte come Raso e Rivoira che porta tanta sicurezza e permette un gioco controllato e senza troppi imprevisti per le Alligatrici. Si chiude quindi con una ulteriore e bella vittoriala partita che precede lo scontro per la vetta della classifica. La grande famiglia Gators è invitata, domenica prossima al Palagiolitti di Savigliano, a tifare per le Lady Senior e contribuire a questo momento di festa. JUNIORES SAVIGLIANO - GATORS 38-41

Parziali: 11-13, 4-6, 20-11, 3-11 Gators: Tuninetti, Roano, Anrico, Perrone 9, Scibetta 2, Pepe, Pistone 5, Varallo 9, Brigna, Mazzone 4, Ghigo 5, Valinotti 7. All. Botta-Nicola.

Savigliano: Di Maria 8, Bonelli 13, Rosso 8, Ambrosino, Gianoglio 3, Biolatti 2, Genesio 4, Sulejmanovic, Tagliano, Dello Iacono, Gallino. All. Gallo.

Mercoledì 18 maggio 2022 è andata in scena al PalaFerrua la gara di ritorno della semifinale Juniores tra i Gators e i cugini di Savigliano: all’andata gli Alligatori si sono imposti per 68-53 con una gara non bellissima ma mai in discussione, questa volta hanno disputato un incontro meno bello ed a un certo punto in sofferenza, ma comunque positivo per il risultato finale. L’inizio non è stato dei più entusiasmanti, con gli Alligatori che faticano a trovare la via del canestro ma che sono in buona compagnia, perché neanche le Pantere giocano un basket spumeggiante: c’è forse un po’ di tensione di troppo, che influisce sulla precisione al tiro di entrambe le squadre. Il quarto si chiude così con i Gators avanti di due lunghezze sul 13-11. Nel secondo periodo le cose non migliorano, anzi gli attacchi sono veramente poco prolifici, un po’ per le percentuali basse di realizzazione, un po’ per le difese più efficaci che portano a molti errori da entrambe le parti: se poi ci aggiungiamo le palle perse, ecco il parziale di 6-4 per gli ospiti che chiudono ancora avanti sul 19-15. Alla ripresa, dopo l’intervallo lungo, arriva lo strappo decisivo dei padroni di casa, bravi a sporcare molti tiri frettolosi e poco efficaci dei Gators e punire spesso con contropiedi da palle recuperate e con incursioni in una difesa troppo permissiva. Ne scaturisce un importante parziale di 20-11 che fa chiudere in vantaggio Savigliano sul 35-30 con tutta l’inerzia a proprio favore. Nell’ultimo periodo, però, i ragazzi dei coach Nicola e Botta si giocano il tutto per tutto trovando le giuste energie emotive e mentali per recuperare il passivo e tornare in vantaggio: capitan Ghigo e compagni aumentano i giri anche in difesa, facendo diventare la propria area un fortino quasi inespugnabile. Savigliano realizza soli 3 punti in lunetta, e alla fine di una gara poco bella da vedere arriva comunque la vittoria per 41-38. "È finale!!! Tutti a Borgo S. Giuseppe a tifare i GATORS che affronteranno in gara secca Cairo Montenotte vincente contro Saluzzo nell’altra semifinale" commentano soddisfatti i Coach invitando tutti a tifare i giovani Gators domenica prossima! Prossimo incontro (finale Juniores): Domenica 29/05/2022 ore 18.00, Gators - Saluzzo (Palestra SportArea – Via Mereu – BORGO SAN GIUSEPPE (CN)). U17 FEMMINILE ABC SERVIZI LADY GATORS - BORGOMANERO 65-28

Parziali: 16-3, 19-9, 18-8, 12-8 ABC SERVIZI Lady Gators: Artuso, Frattini 16, Marchisio 7, Porporato 4, Calliero 10, Gjondrekaj D. 16, Gjondrekaj F. 6, De Donatis 6. All. Colonna, Ass. Mondino-Mascolo.

Borgomanero: Pisoni 5, Caramone 3, Costa 2, Pagani 11, Amato, Ferrario 7. All. Cardenas.

Nella cornice del Palazzetto dello Sport di Savigliano, in un sabato pomeriggio di maggio caratterizzato da temperature altissime, arrivano le ragazze di Borgomanero per affrontare le Lady Gators U17. La formazione di casa gira a dovere ben guidata da Marchisio, che trova pronte Gjondrekaj F. e Frattini. Nel secondo quarto continua il monologo Lady, con Gjondrekaj D. che fa la voce grossa sia in attacco che in difesa, così come Porporato. All'intervallo il distacco si assesta sui 20 punti, ma le ragazze di Coach Colonna continuano a mantenere alta la concentrazione, trovando belle giocate con De Donatis e Artuso. Le giocatrici ospiti non trovano il modo di impensierire le Lady, e si arriva alla sirena finale con un distacco importante. Ora testa all'ultimo impegno stagionale, la finale del girone Primavera contro Vercelli Prossimo incontro: Sabato 28/05/2022 ore 19.45 - ABC SERVIZI Lady Gators – Vercelli (Palazzetto dello sport, Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U17 GOLD ARONA - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS 83-39

Parziali: 21-4, 24-11, 26-13, 22-11 CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Tuninetti, Bertaina 6, Ghigo 3, Perrone 6, Ferrero 2, Scibetta, Pistone 6, Varallo 3, Brigna 5, Mazzone 8. All. Nicola.

Arona: Zani 4, Ziliotto 5, Fornara 11, Scolamacchia 16, Pari 12, Pinton 7, Bergamini 3, Thiella 15, Chinello 10. All. Romerio.

Lunedì 16 maggio 2002 si viaggia fino ad Arona per l’ultima partita di andata del girone top, ancora avaro di vittorie per i Gators U17. Anche in questa trasferta i Gators hanno incontrato molte difficoltà e sono incappati un un’altra sonora sconfitta. Scesi in campo con molte assenze per infortuni vari e impegni, la partita degli ospiti è durata solo qualche minuto, poi i padroni di casa hanno cominciato a macinare gioco e a segnare da 3 punti (saranno ben 11 le bombe alla fine della partita) e per gli alligatori è sceso il buio. “Purtroppo la costante di quest’anno è che al primo vero break avversario, ci disuniamo completamente, si iniziano a cercare soluzioni troppo personali, che ovviamente non sortiscono effetti, se non quello di abbattere ulteriormente il morale della squadra” commenta coach Nicola. Nel secondo tempo gli ospiti tentano l’arma della difesa a zona, approfittando dell’occasione come allenamento per vedere in una partita vera quei movimenti che in palestra riescono fin troppo bene, ma che contro degli avversari ben preparati sono tutt'altra cosa. "La speranza è che si faccia tesoro anche di queste partite, per ricordarsi gli errori commessi e provare a non ripeterli in futuro: in quest'ottica anche una sconfitta così pesante può tornare utile!" è l'auspicio del Coach. Prossimo incontro: Lunedì 23/05/2022 ore 19.30, Carmagnola - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators (Palazzetto dello Sport - Via Antichi Bastioni - CARMAGNOLA- (TO)). U16 GOLD COLLEGNO - ABC SERVIZI GATORS 112-50

Parziali: 30-9, 27-8, 17-26, 37-7 ABC Gators: Fiorito, Crosetto, Varallo 8, Baretta 5, Bertaina 5, Avalle 2, Arneodo 15, Marcellino 3, Meirano 5, Pepe 7. All. Biglia

Collegno: Brighina 7, Marcato 12, Palumbo 8, Ilgrande 8, Raverta 3, Maiorano 7, Viele 12, Eandi 24, Masci, Giovannini 16, Pieretto 10, Oliva 5. All. Roselli

Si sapeva che sarebbe stata difficile ma i giovani biancoverdi non si aspettavano che lo sarebbe stata così tanto. La prima partita dei playoff per il titolo under 16 Gold è totalmente dominata dalla squadra padrona di casa. I Gators ci provano ma non riescono mai ad entrare veramente in partita. Solo nei primi 4 minuti c’è equilibrio poi i padroni di casa mettono le marce alte e allungano inesorabilmente. Troppo alto il ritmo tenuto da Collegno nel primo tempo, dove ogni scelta difensiva dei biancoverdi viene punita con tiri dalla lunga distanza o con rapide transizioni. Nel terzo quarto però si rivede lo spirito combattivo degli alligatori, che non ci stanno a fare da vittima sacrificale e riescono più volte a punire l’ottima difesa casalinga, anche se poi, nell’ultima decina, il copione torna quello iniziale e il punteggio si dilata ancora. "Ora bisogna resettare subito tutto e pensare a gara 2, dove comunque l’obiettivo sarà quello di vendere cara la pelle e provare a mettere in difficoltà la forte compagine avversaria" commenta Coach Biglia. Prossimo incontro: Martedì 24/05/2022 ore 18.45, ABC SERVIZI Gators- Collegno (Palasport - Via San Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)). U15 GOLD ABC SERVIZI GATORS - FARIGLIANO 57-47

Parziali: 12-15, 18-13, 13-8, 14-11 ABC SERVIZI Gators: Varallo 11, Baretta 4, Truscelli 6, Avalle 8, Barra 2, Marcellino 11, Mori 6, Bertaina 9. All. Biglia

Farigliano: Manfredi 8, Schellino, Occelli 1, Petitti 2, Sabena 12, Manzi 6, Pecchenino 2, Nastasi 14, Roagna, Manera 2. All. Sappa, Alberione

Gara 1 dei playoff e come, da copione, le squadre iniziano un po’ contratte sbagliando tanto e segnando poco. Con le rotazioni limitate e carichi di falli già dai primi minuti, gli alligatori devono resistere e stringere i denti, giocano quindi una partita grintosa dove regna un sostanziale equilibrio. La pausa lunga serve per ricaricare le energie fisiche e mentali e, alla ripresa, i padroni di casa sembrano aver giovato di questa pausa, la difesa si fa più aggressiva costringendo a molte palle perse e anche le scelte di tiro premiano. Negli ultimi dieci minuti c’è la svolta: gli ospiti sbattono contro i biancoverdi e il divario di 8/10 punti raggiunto verrà mantenuto fino alla sirena finale. Ora gli alligatori non possono perdere il ritmo: tutti di nuovo in palestra con la testa a gara 2 per provare a chiudere la serie. Prossimo incontro: Giovedì 26/05/2022 ore 19.30, Frigliano - ABC SERVIZI Gators (Palazzetto dello Sport - Piazza San Giovanni, 12/ter - FARIGLIANO (CN)). U13 SILVER DECORAZIONI CIRIANNI GATORS - SALUZZO 49-45

Parziali: 19-11, 8-14, 9-12, 13-8 DECORAZIONI CIRIANNI Gators: Ciavarella, Mosso 4, Trantanelli 5, Botta C. 21, Botta A. 5, Iacuzzi 7, Bossati 2, Marchisio 5, Cirianni, Ruffino. All. Biglia

Saluzzo: Sorasio 16, Barla, Zefi, Pitic 4, Marlret 4, Sandrone 13, Quaglia, Barbero 8, Lanzetti, Isaia. All. Perlo

Bella e impegnativa partita per la squadra under 13 marchiata Decorazioni Cirianni, che deve impegnarsi davvero molto per avere la meglio su Saluzzo. Primo quarto di quasi totale dominio casalingo dove gli alligatori con una difesa attenta e rapidi contropiedi arrivano facilmente al canestro. Dal secondo quarto in poi anche i viaggianti si adeguano al ritmo di gioco e la contesa diventa divertente con le squadre che vanno avanti in sorpassi e controsorpassi senza mai trovare l'allungo decisivo. Alla fine sarà la maggiore precisione ai liberi e la voglia di portare a casa questa vittoria che permetterà di ottenere un altro referto rosa e continuare a migliorare. Prossimo incontro: Sabato 28/05/2022 ore 15.00, Corneliano d'Alba - DECORAZIONI CIRIANNI Gators (Pala 958 Santero - Via Giardino, 3 - CORNELIANO D'ALBA - (CN)) U12 CSI TWIN TOWNS - ALPICAR GATORS 2010 33-36

Parziali: 6-7, 12-9, 7-11, 8-9 ALPICAR Gators: Abbà, Givo, Allemandi 8, Amato 4, Bergese 2, Birolo 3, Biga 2, Magliano, Fresia 11, Foti 2, Ferrero 4. All. Toselli, Ass. Racca

Twin Towns: Alessandria 3, Arlorio 7, Bongiovanni 4, Busato 5, Dieye 12, Dirago, El Saber, Moschini 2, Orlando, Risso, Sperati. All. Raffaeli-Bassano

A pochi giorni di distanza si replica la gara tra i giovani under 12 e le ladies del consorzio Twin Towns Alba-Bra, questa volta nella suggestiva cornice di La Morra. Gli alligatori riescono a strappare la vittoria dopo una partita molto sofferta, caratterizzata da fasi di gioco confuse, numerose palle contese a rendere tutto troppo frammentario. I giovani alligatori sono riusciti comunque a mettere in "ordine" le cose, soprattutto nella seconda parte di gara grazie ad una maggiore attenzione difensiva e al controllo dei rimbalzi in difesa, che all'inizio del match sono stati invece note dolenti. In attacco, al di là del contributo di un troppo discontinuo Fresia (11), il più freddo e preciso è risultato essere Allemandi (8); il canestro più "pesante" invece è stato quello del 31-34 a pochi secondi dal termine ad opera di Amato (4) con un preciso piazzato dal mezzo angolo che in pratica ha tagliato le gambe alle giovani padroni di casa cui va dato merito di aver disputato una partita gagliarda e di grande entusiasmo. U12 CSI GATORS WEST COAST - CAIRO 56-29

Parziali: 10-5, 14-4, 14-7, 18-13 Gators West Coast: Bossati L. 12, Silato 4, Damian, Mura, Sarcone 6, Airaudo 12, Simon, Castagno 2, Kolndrekaj 4, Robasto 12, Olivero 2, Ruberti 2. All. Nicola.

Cairo: Marchisio Bogliacino, Rabellino 5, Popovici Ghimboasa, Malviso, Martino 5, Pizzorno 2, Carena 1, Zunino 16, Gallo 2. All. Trotta.

Nell’ultima partita dell’anno, giocata a Moretta sabato 21 maggio, i Gators West Coast accolgono i ragazzi e ragazze della compagine di Cairo. Una vittoria bisserebbe il successo di un paio di settimane prima in trasferta a Cairo e permetterebbe di blindare il secondo posto in classifica in questo girone post regular season. I ragazzi di casa partono un po’ timorosi e sbagliano tanti tiri in avvicinamento a canestro: la squadra ospite non si lascia scoraggiare e se la gioca alla pari. Silato e Kolndrekaj riescono a inscriversi a referto, mentre è bravo Robasto a catturare alcuni rimbalzi in attacco e a concretizzare in punti. Nel secondo quarto prima Sarcone suona la carica per i suoi, poi Bossati mette il turbo e infila 4 contropiedi di fila, sfruttando così i tanti recuperi difensivi di Simon e Mura. A metà tempo il punteggio recita 24 a 9 per i locali e i sostenitori di casa sembrano soddisfatti. Il secondo tempo inizia subito con un bel canestro da sotto di Castagno e un altro da fuori di Ruberti, poi è ancora Sarcone che si inventa due “movie” in palleggio che lascia sul posto il diretto avversario. Damian è attento in difesa, dove recupera palloni e deve solo spedirli dalle parti di Airaudo, che gioca un quarto quarto strepitoso (nonostante la temperatura che si fa bollente sotto le finestre al sole del PalaBalbis), e Olivero che gioca con molto acume, cercando spesso il compagno più libero a cui passare il pallone, per una galoppata in contropiede. “Terminano qui le partite ufficiali, ma sono già in programma altre amichevoli per continuare a prendere confidenza con il ritmo partita e consentire a tutti di giocare il più possibile. Il gruppo è numeroso (ad oggi siamo a 21 unità) e se penso che ad inizio anno eravamo solo in 8 e non si riusciva neanche a fare la partitella, c'è da ben sperare. I ragazzi sono giovani, auguro loro di crescere avendo sempre questa voglia di giocare.” conclude coach Nicola a fine gara. Prossimo incontro (amichevole): Martedì 24/05/2022 ore 18.30, Gators West Coast- Carignano (Palestra Scuole Medie - Via Palmero - MORETTA- (CN)). PITERBOL CUP Si diventa grandi con l’esperienza e per i giovani Gators, che hanno partecipato alla Piterbol Cup, l’esperienza è stata piacevolmente importante. Accompagnati dai Coach e dai genitori, i ragazzi (annate dal 2011 al 2013 con un partecipante addirittura 2014) hanno passato un fine settimana di bella pallacanestro nella meravigliosa cornice del levante ligure ad Arenzano e Genova. La Piterbol Cup, organizzata dagli amici di Arenzano Duck, è una due giorni dedicata ai bambini che escono dall’esperienza Mini Basket e sono pronti per entrare nelle categorie esordienti. Dalle fila Gators hanno partecipato due squadre: Gators Green composta da ragazzi del 2012 che faceva parte del girone A e Gators White composta da varie annate partecipante al girone B.

I Gators Green hanno incontrato, nella giornata di sabato ad Arenzano, i padroni di casa di Arenzano Duck e gli amici di My Basket Genova, mentre i Gators White hanno incontrato Basket Pegli e Aironi Busaglia Futura. Al mattino si è giocato con una formula più facile: canestri bassi, 3 contro 3 e 8 tempi da 4 minuti. Le stesse squadre si sono incontrate nuovamente al pomeriggio ma la formula era più “da grandi”: canestri alti, 4 tempi da 8 minuti e campo grande. Le finali si sono svolte a Genova la domenica in una location davvero d’eccezione: il Porto Antico, proprio di fronte all'acquario, nell’ambito della Festa dello Sport organizzata dal Comune di Genova. Le formazioni saviglianesi si sono piazzate entrambe al secondo posto del proprio girone e hanno disputato la finalina per il 3 e 4 posto. Il terzo posto è andato ai Gators Green e il quarto ai Gators White. «Al di là del buon risultato agonistico l'obiettivo che la società si poneva per questo fine settimana è stato ampiamente raggiunto. Grazie alla impeccabile organizzazione degli amici di Arenzano Duck, nelle instancabili figure di Angelo Della Rovere e Francesca Dentici, i nostri ragazzi hanno potuto vivere l’esperienza di un torneo “da grandi” ma fatto su misura per loro» è la riflessione di Marco Nasari responsabile del settore Minibasket Gators.