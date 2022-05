Pallanuoto Femminile A2: vittoria dell’Acquatica Torino

L’inizio è stato subito complicato per la squadra torinese, seguita in panchina da Stefano De March in sostituzione dello squalificato Ferrigno. D’Amico ha rimediato presto due falli, ma nonostante le due reti su rigore delle ospiti, l’Aquatica ha saputo rispondere segnando tre gol, chiudendo in vantaggio la prima frazione. Nel secondo tempo le torinesi hanno preso in mano il match, sfruttando anche le numerose superiorità numeriche rimediate dalle brave Scifoni e Catto. Si è così arrivati a metà partita sul punteggio di 7-3. A quel punto le padrone di casa sono state brave a gestire il vantaggio, segnando ancora quattro gol negli ultimi due tempi, quando è anche arrivato il rigore parato da Ignaccolo. Nel finale, quando è stata schierata al suo posto, anche Vitale è stata protagonista salvando altri due rigori. Entrambe hanno dato grande sicurezza alla fase difensiva.

Il prossimo appuntamento vedrà l’Aquatica Torino affrontare la Rari Nantes Imperia, ma prima, tanta soddisfazione per Crepaldi, che non appena terminata la partita di domenica, ha raggiunto il collegiale della nazionale a Ostia.

AQUATICA TORINO – PALLANUOTO TREVIGLIO 11-6

Parziali (3-2, 4-1, 2-1, 2-2)

Aquatica: Ignaccolo, Crepaldi, Fasolo (2), Liardo, Barbero, Cortese, D’Amico (3), Scifoni (2), Panattoni (1), Campo, Andreeva (3), Catto, Vitale. All.: De March.

Treviglio: Giai, Albani (1), Ferrari, Piovani, Zanoccoli (1), Trezzi, Ghezzi, B. Sgrò (1), Franchini, V. Sgrò (1), Cassarà (2), De Brito.