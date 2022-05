FederHockey Piemonte: assegnato il primo titolo U18 a Torino

Il primo degli otto titoli italiani di hockey su prato che verranno assegnati in Piemonte è stato assegnato al Butterfly Roma nella Final Four Under 18 femminile . La squadra di Agnese Grossi ha sconfitto per 5-2 le trentine dell’ Hc Riva in semifinale e poi ha avuto la meglio sulle padrone di casa del Cus Torino nella finalissima (4-1).

RISULTATI

Semifinali

Butterfly Roma-Hc Riva 5-2

Cus Torino-Galatea Catania 5-0

Finali

3°/4° posto: Hc Riva-Galatea Catania 9-0

1°/2° posto: Butterfly-Cus Torino 4-1

Prossimi eventi in programma

28-29 maggio a BRA - Finali under 14 Femminili

28-29 maggio a MONCALVO - Finali Under 14 Maschili

4-5 giugno a TORINO - Finali Under 16 Femminili

11-12 giugno a BRA - Final Four Scudetto Maschile

18-19 giugno a TORINO - Finali Under 21 Femminili

25-26 giugno a BRA Final Four Coppa Italia Maschile

25-26 giugno a BRA Final Four Coppa Italia Femminile

Cos’è l’hockey su prato

Non si pattina sul ghiaccio e neanche con le rotelle, si corre! L’hockey su prato è tra le più antiche discipline olimpiche e tra gli sport più diffusi al mondo. Fece il suo esordio nella kermesse a cinque cerchi a Londra nel 1908. Nacque in Inghilterra agli albori del secolo scorso e si diffuse grazie all’imperialismo britannico attraverso le sue colonie. È sport nazionale in India e Pakistan, ma è molto diffuso anche in Australia e Nuova Zelanda, Sudafrica e Stati Uniti. Con il tempo l’hockey è diventato uno sport tra i più praticati e seguiti nel mondo con una diffusione ampissima anche in Europa (Germania, Belgio, Olanda e Spagna su tutte). Nella versione olimpica si gioca 11 contro 11, il portiere è dotato di una speciale armatura protettiva. A differenza dell’hockey su ghiaccio o l’hockey pista la pallina (che non è il disco!) può essere colpita solo con la parte piatta del bastone e non con entrambe.