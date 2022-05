Bertram Derthona: le date della serie di semifinale playoff contro Bologna

Una sfida affascinante per la Bertram Derthona , contro ai campioni d’Italia in carica della Virtus Segafredo Bologna , nella semifinale playoff del campionato di Serie A 2021/22 . Nella giornata di oggi, Legabasket ha annunciato date e orari della sfida, che scatterà venerdì 27 maggio alle ore 20.45 alla Virtus Segafredo Arena. Due giorni dopo, domenica 29 maggio , alla stessa ora e sullo stesso campo andrà in scena Gara 2 .

La serie si sposterà poi al PalaEnergica Paolo Ferraris per Gara 3, in programma martedì 31 maggio sempre alle ore 20.45. Gli orari delle eventuali Gara 4 a Casale e Gara 5 a Bologna saranno comunicati in seguito.

La società annuncia di avere aperto la vendita dei biglietti per Gara 3, con le seguenti modalità: presso la sede di Via San Marziano 4, al PalaEnergica Paolo Ferraris nel giorno di gara (a partire dalle ore 19.15) oppure online sul sito di Vivaticket. La sede del Club sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari: da oggi, martedì 24, a venerdì 27 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato 28 maggio dalle 10 alle 12, lunedì 30 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e martedì 31 maggio dalle 10 alle 12.

Su Vivaticket i tagliandi sono acquistabili a questo link oppure recandosi in uno dei punti vendita presenti sul territorio. I più vicini si trovano a Casale Monferrato (Sassone Viaggi by Stat) e quattro punti vendita nel territorio di Alessandria (L’Oblò, sito a Spinetta Marengo, Tabaccheria Bar Nervi, Tabaccheria Malagrino e Tabaccheria Rovereto). Gli abbonati della stagione regolare potranno esercitare il proprio diritto di prelazione, confermando il posto avuto nella regular season recandosi presso la segreteria del Club nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 maggio.

Di seguito i prezzi dei biglietti nei vari settori del PalaEnergica Paolo Ferraris

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Derthona e Bianconero 55 € 40 € Parterre Laterale 40 € 25 € Tribune Est e Ovest 20 € 15 € Curva Sud 15 € 10 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €

Le riduzioni si applicano agli Under 18 e agli Over 65. Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto dei tagliandi è possibile contattare la società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it. Come accaduto per tutta la stagione, anche in occasione di questa sfida molto importante, la società mette a disposizione di tutti coloro che fossero interessati il trasporto gratuito per raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato. La partenza è fissata alle ore 18.15 dal piazzale antistante il PalaCamagna. Le adesioni sono aperte anche ai ragazzi e alle famiglie dei settori giovanili di Bertram Derthona, Autosped Castelnuovo e Olympia Voghera.

Per riservare il proprio posto sul pullman è possibile recarsi in segreteria negli orari di apertura al pubblico oppure contattare il Club telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.

PULLMAN DEI TIFOSI PER GARA 1 e GARA 2

Una storica semifinale attende la Bertram Derthona, impegnata contro i campioni d’Italia della Virtus Segafredo Bologna. Le prime due gare della serie si disputeranno alla Virtus Segafredo Arena venerdì 27 e domenica 29 maggio entrambe con palla a due fissata alle ore 20.45.

Per seguire la squadra da vicino in queste partite così importanti, i tifosi organizzano la trasferta sia per Gara 1 sia per Gara 2. Il costo del servizio, comprensivo di pullman andata-ritorno in giornata e biglietto per accedere al palazzetto, è di 35 euro per gara (70 euro per le due sfide).

La partenza è fissata alle ore 16 dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona sia venerdì 27 sia domenica 29 e il riferimento per avere informazioni e aderire alla trasferta è il numero 333 6501456. Il termine ultimo per confermare il proprio posto è fissato alle ore 18 di giovedì 26 maggio per Gara 1 e alle ore 18 di sabato 28 maggio per Gara 2.