Fulgor: l'U19 Eccellenza ferma Trento e sogna le Finali Nazionali

È stata una serata magica quella vissuta dall’Under 19 FHL Foma in un PalaBagnella bollente come non si vedeva da tempo. Contro ogni aspettativa i giovani lupi hanno battuto Aquila Basket Trento nell’andata dello spareggio per accedere alle Finali Nazionali e ora si apprestano a giocare gara 2 in Trentino con l’idea di provarci fino in fondo.