Rampignado e Fauniera 2481

Il 5 giugno a Bernezzo si correra? la 28^ edizione della granfondo di mountain bike “La Rampignado” una delle decane del calendario italiano delle ruote grasse. Quest’anno l’appuntamento di Bernezzo, inserito nella Marathon Bike Cup che racchiude tutte le principali gare piemontesi, si compone di due giornate: infatti alla vigilia della Granfondo si svolgeranno importanti attivita?, come la FamilyRamp riservata anche ai bambini con 5 euro d’iscrizione di cui 3 andranno alle scuole che aderiranno all’iniziativa. Sempre sabato a Bernezzo ci sara? la cerimonia d’inaugurazione di 3 defibrillatori messi a disposizione della cittadinanza in memoria del compianto “Mantice”, presidente della locale banda musicale. Venendo alla gara vera e propria, i percorsi restano quelli ormai storici, il lungo da 44 km per 1.600 metri di dislivello e il medio da 24 km per 600 metri. Due tracciati che i biker hanno imparato a conoscere per gli scenari straordinari che sanno regalare in mezzo alle Alpi ma anche per l’alto grado di impegno che richiedono. I percorsi sono su terreno duro e drenante, che tiene anche in caso di pioggia. L’iscrizione ha un costo di 30 euro da versare entro il 15 maggio per poi passare a 35 euro. Chi vorra? provvedere direttamente sul posto nel weekend di gara dovra? pagare 40 euro, considerando che e? previsto un tetto massimo di 800 adesioni. Partenza alle ore 10:00 da Piazza Martiri della Liberta?, sede anche dell’arrivo. Quest’anno finalmente saranno reintrodotti tutti i servizi pre e post gara, compreso il pasta party al termine della manifestazione con annesso servizio di custodia bici al chiuso. Quest’anno la Rampignado sara? gemellata con un altro evento tipico di Bernezzo, il Mola Nen Trail giunto alla sua terza edizione. Si tratta di una corsa a piedi di 16 km con 1.000 metri di dislivello allestita dalla Podistica Vallegrana, che scattera? sempre da Piazza Martiri della Liberta? alle ore 9:00, con un costo d’iscrizione di 15 euro.

Il 18 giugno sul mitico “Colle Fauniera” si terra? la prima edizione del “Fauniera 2481” manifestazione dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote.

In occasione della scalata la strada dal Santuario San Magno in Valle Grana, da San Giacomo in Valle Stura e da Tolosano in Valle Maira fino al Colle Fauniera verra? chiusa al traffico motorizzato dalle ore 9 alle ore 14. L’ascesa descritta come una delle piu? belle al mondo rappresenta il punto terminale e di congiunzione delle tre vallate e culmina a 2481 metri.

Il colle Fauniera scoperto nel giro d’Italia del 1999 specialmente dal lato della Grana e? una delle salite piu? difficili e impegnative anche per i professionisti. I tre versanti si presentano ai cicloturisti in modo molto differente e se dal lato Valle Grana e? la piu? impegnativa, il lato Maira risulta piu?

“facile” mentre il lato Stura piu? lungo. Tutte e tre presentano bellezze paesaggistiche incomparabili.

Ritrovi per la partenza: per la valle Stura a Demonte, in piazza Spada; per la valle Grana a Pradleves, presso gli impianti sportivi; per la valle Maira a Marmora presso l’ufficio turistico al bivio tra Marmora e Canosio.

Le lunghezze e le altimetrie sono:

- Valle Maira, partenza da Marmora 18km per 1290mt; borgata Tolosano 13km per 915mt

- Valle Grama, partenza da Pradleves 22km per 1650mt; Santuario di San Magno 8km per 720mt

- Valle Stura, partenza da Demonte 25km per 1730mt; localita? San Giacomo 15km per 1200mt

Al termine della scalata tutti i partecipanti potranno usufruire di un rinfresco presso il rifugio Fauniera, per l’occasione i rifugi Fauniera e Maraman lato valle Grana, la Pensione Ceaglio in valle Maira e il rifugio Carbonetto lato valle Stura proporranno un menu? convenzionato di € 15,00.

