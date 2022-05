BEA Chieri, il recap della settimana

Continuano le soddisfazioni per il Settore Giovanile dei Leopardi, che si appresta a vivere un finale di stagione ad altissima intensità. Lo scorso fine settimana l'Under 15 Silver ha vinto anche Gara 2 PlayOff contro Pallacanestro Pancalieri, strappando così il pass per le Final Four di Coppa, che si terranno nel primo fine settimana di giugno. Successo al PalaCascinaCapello anche per l'Under 17 Gold, che supera Don Bosco Rivoli e accede alle Final Four di Coppa con una giornata di anticipo. I Ragazzi CSI cedono ai torinesi di Don Bosco Crocetta, l'Under 13 Femminile a Lapolismile. Giovedì scorso, la Promozione Maschile supera Pallacanestro Moncalieri e accede agli ottavi di finale di Coppa Piemonte. L'Under 19 replica il successo della gara d'andata contro Nuova Basket Tortona. Oggi, mercoledì 25 maggio, l'Under 15 Eccellenza affronta San Mauro in trasferta e l'Under 19 ospita Pallacanestro Novi al PalaCascinaCapello.