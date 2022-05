I Reapers accedono ai playoff, raggiunto l’obiettivo della stagione 2022

«Raggiungere i playoff era l’obiettivo stagionale che ci eravamo posti e per questo siamo ovviamente soddisfatti» spiega coach Levi «d’altro canto affrontare per la terza volta la testa di serie del campionato non è certamente il risultato che volevamo. Purtroppo il nostro record negativo dovuto ai numerosi infortuni ci ha penalizzato negli abbinamenti delle squadre per la post season, ma devo comunque fare i complimenti ai miei ragazzi e a tutto il team dei Reapers per il percorso che ci ha portato fino qui. Sono certo che la prossima stagione potrà essere ancora più soddisfacente».

Dopo una regular season iniziata molto bene contro gli Hogs Reggio Emilia, i torinesi hanno dovuto affrontare moltissimi infortuni di giocatori titolari che hanno fortemente influenzato le prestazioni sul campo. Le precedenti partite contro i Giaguari hanno evidenziato una forte differenza fra i due team, come testimoniano i punteggi netti, ma i Reapers sono pronti a ripartire con la stessa grinta messa in campo durante il primo tempo disputato nell’ultima partita di regular season proprio contro di loro, forse il miglior gioco espresso dalla offense dei torinesi in tutta la stagione.

«Durante il match di Domenica proveremo ovviamente a tener testa ai Giaguari, consapevoli dei nostri limiti e del loro ottimo livello di gioco» continua coach Levi «il bello del nostro sport è anche questo: saper affrontare avversari più forti a testa alta, con lo spirito giusto e perché no, provare a sorprenderli e mettersi in gioco fino alla fine».

Kickoff alle 15 allo stadio Primo Nebiolo di Torino. Si potrà seguire la partita in diretta streaming sul canale Twitch dei Giaguari Torino.