Cuneo Volley pronto a combattere in Gara 4

Cuneo torna al PalaBursi dopo aver riaperto la serie sabato scorso con la vittoria al tie-break in un palazzetto in standing ovation. Oggi ore 20.30 sarà Gara 4 della Finale Play Off A2 , servono 3 vittorie su 5 gare e i biancoblù dovranno pareggiare per riaprire e andare ALL IN domenica a Cuneo in Gara5!

A poco più di 24h dal fischio d’inizio di Gara 4, le parole dello schiacciatore biancoblù Alessandro Preti: «Quando si arriva a giocare una Finale il tasso tecnico è molto alto, però, e non è solo un cliché, la parte caratteriale di approccio alla gara conta molto. Noi veniamo da una vittoria, loro vorranno subito rifarsi e sarà battaglia vera! Con un avversario come Reggio devi essere attento in tutto, non perdere la pazienza e continuare a giocare; loro coprono, difendono e rigiocano tanto, ci aspetta una partita lunga. Siamo molto contenti del seguito che avremo anche in trasferta e che sicuramente ci darà una spinta in più».

Per chi non sarà in trasferta, la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva Sky Sport Arena sul canale 204, soltanto dall’estero sarà visibile in streaming su YouTube canale Volleyball World.