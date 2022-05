Derthona: maxischermo per i tifosi

La semifinale contro la Virtus Bologna da vivere insieme. Un momento storico per la città di Tortona e per la squadra, arrivata tra le magnifiche quattro che si contenderanno lo scudetto di Serie A. Per consentire ai tifosi di sostenere i Leoni in Gara 1 (venerdì 27 maggio ore 20.45) e Gara 2 (domenica 29 maggio ore 20.45), Bertram Derthona ha predisposto un maxischermo nella Sala Giovani del Teatro Civico di Tortona.