Ufficializzate le date delle gare di Coppa del Mondo a Sestriere

È ufficiale! La Coppa del Mondo di Sci Alpino farà tappa a Sestriere la prossima stagione invernale. In occasione del Congresso FIS , tenutosi a Milano il 25/26 maggio , è stato pubblicato il calendario gare definitivo 2022/2023 di Coppa del Mondo di Sci Alpino. L’appuntamento per Sestriere è stato fissato per il 10 e 11 dicembre , un intero week-end all’insegna delle discipline tecniche femminili. In prima giornata, il sabato, si terrà lo slalom gigante femminile ed il giorno successivo lo slalom femminile. Teatro di gara sarà la pista dei grandi eventi sportivi, la Kandahar Giovanni Alberto Agnelli .

«Siamo molto soddisfatti di questo alto riconoscimento – commenta Gualtiero Brasso, Presidente del Comitato Organizzatore di Sestriere – e ringraziamo la FIS e la FISI per la fiducia accordataci. Come sempre ci impegneremo al massimo per promuovere nel migliore dei modi a livello internazionale il nome di Sestriere e della Regione Piemonte che ci supporterà anche per questa edizione. Siamo molto contenti delle date che ci sono state assegnate perché rappresentano un bel lancio per la stagione invernale cha sarà appena iniziata».