Giaguari Torino: arrivano i playoff contro i Reapers

Arrivano i playoff per la Seconda Divisione, ma per i Giaguari Torino lo scenario non cambia. Per la terza volta in stagione, infatti, dovranno affrontare i Reapers Torino nel derby cittadino che, questa volta, non vale solo per la supremazia in città ma vale l'accesso alle semifinali che si disputeranno tra quindici giorni.

I due precedenti stagionali sono ampiamente in favore dei Giaguari, che si sono aggiudicati entrambe le sfide segnando 94 punti complessivi. Ma se il 63-13 di quindici giorni fa potrebbe far pensare ad una partita già decisa e scontata, c'è proprio il primo tempo di quella sfida, a ricordarci che nel football tutto è possibile e non bisogna mai dare nulla per scontato. In quell'occasione, infatti, i Reapers dimostrarono che anche una squadra senza un quarterback di ruolo e con diverse assenze importanti può stare alla pari con la testa di serie numero 1 e favorita per la vittoria finale, se è vero, come è vero, che a meno di due minuti dalla fine della prima frazione di gioco i Giaguari conducevano con un misero e risicato punto di vantaggio 14-13. Mai dare nulla per scontato, quindi, anche perchè le voci di corridoio parlano di qualche recupero importante in casa Reapers, e se anche i Giaguari restano comunque i favoriti per la vittoria finale, arrivarci potrebbe essere più complicato del previsto.

In casa giallonera c'è grande soddisfazione per come è andato il campionato finora. Un attacco che cresce di partita in partita ha man mano supportato una difesa che è il vero cuore pulsante della squadra, e quando entrambi i reparti riescono ad esprimersi al meglio del proprio potenziale, diventa molto complicato, per gli avversari, trovare soluzioni per avere la meglio. L'attacco dei Giaguari è risultato il secondo per punti segnati e yard guadagnate (secondo sulle corse, terzo sui passaggi), ed anche la difesa si è attestata sulla medesima posizione finale, risultando la migliore sui passaggi e la settima sulle corse. A livello individuale l'infortunio di Licari che lo ha costretto a saltare le ultime due partite lo ha tenuto fuori dalla classifica finale dei RBs, dove sarebbe stato il migliore per media/partita, mentre Nicholas Dalmasso si è piazzato al secondo posto tra i quarterback come efficienza ed al terzo come yard lanciate. Andrea Serra è risultato il miglior ricevitore per yard guadagnate, mentre Jacopo Caprioglio è risultato il miglior kicker del campionato con uno strabiliante 27/28 sulle trasformazioni ed un 1/1 sui Field Goal, numeri che gli sono valsi anche 30 punti segnati in totale. In difesa Jacopo Pochettino si è piazzato al secondo posto per intercetti effettuati mentre Alessandro Brezzi è risultato il secondo migliore per fumble forzati. Per i Giaguari il quarto di finale coinciderà con un traguardo storico per la società. Si tratterà, infatti, della quattrocentesima partita in un campionato nazionale Senior, un traguardo importante che poche società in Italia possono dire di aver raggiunto e che testimonia la longevità e la continuità sportiva dei Giaguari. Per celebrare questo traguardo, la società ha organizzato alcuni eventi cercando anche di coinvolgere i Giaguari di tutte le età che hanno contribuito a far sì che la società potesse raggiungerlo.