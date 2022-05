Torino ’81 già qualificato per i playoff, va in trasferta a Bologna

Dopo il raggiungimento aritmetico della qualificazione ai playoff di Serie A2, la Reale Mutua Torino ’81 Iren è impegnata in trasferta con il President Bologna . I gialloblù hanno strappato il pass per la seconda parte della stagione grazie all’importante vittoria della scorsa giornata contro il Bogliasco per 9-8, mentre il President è reduce dalla sconfitta nel derby contro il De Akker Team, maturata per 10-7.

Così il coach dei gialloblù Simone Aversa ha presentato il match: «Arriviamo alla gara per l’ennesima volta acciaccati, tra malati e infortunati reduci dalla partita contro Bogliasco, che ha lasciato qualche strascico… niente di grave in ogni caso. Comunque abbiamo ancora oggi per valutare, faccio riferimento a Cigolini e Costa. Abbiamo portato avanti un programma di lavoro per la partita del 4 di giugno a Roma, quindi è possibile che domani la brillantezza non sia proprio una delle nostre caratteristiche migliori. Sarà una partita che di fatto non vale nulla nel risultato, ma è un ottimo allenamento dato che è l’ultimo appuntamento ufficiale prima del playoff. È importante per noi che nessuno si faccia male, nessuno si faccia espellere neanche per proteste. Dobbiamo arrivare sani, in perfette condizioni e tutti insieme alla partita di Roma, quindi onoreremo l’impegno di domani ma il risultato ci interessa poco, è un’occasione per fare giocare tutti e tanto!”.

LA COMPOSIZIONE DEL CAMPIONATO E DEI GIRONI

Il campionato di Serie A2 è composto da due gironi con 12 squadre ciascuno, che si affronteranno con gare di andata e ritorno a partire dal 13 novembre. La regular è terminata il 7 maggio, sono state recuperate le giornate 8 e 9, e manca solamente la 10; successivamente ci saranno play-off e play-out. Ai play-off accedono le prime quattro formazioni di ogni girone, ai play-out la penultima e la terzultima di ogni raggruppamento. L’ultima di entrambi i gruppi sarà retrocessa.

Si ricorda la composizione dei due gironi:

Nord: Bogliasco 1951, Brescia Waterpolo, Como Nuoto, Crocera Stadium, De Akker Team, Lavagna 90, President Bologna, RN Arenzano, RN Camogli, RN Imperia 57, Telemedico Sportiva Sturla e Reale Mutua Torino ’81 Iren.

Sud: Acquachiara 2000, CC Napoli, Cus Palermo, NC Civitavecchia, Pol. Muri Antichi, RN Florentia, RN Frosinone, RN Sori, Roma Arvalia, Roma Vis Nova, SC Tuscolano e Vela Ancona.

La partita sarà disputata sabato 28 maggio alle ore 17 presso la Piscina Carmen Longo di Bologna.