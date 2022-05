Volley Parella, il primo arrivo è Caterina Fantini

Il Volley Parella Torino comunica di aver trovato un accordo annuale per le prestazioni sportive di Caterina Fantini, libero classe 2001. Cresciuta nel settore giovanile di Busto Arsizio, con cui ha iniziato il percorso tra le "grandi" iniziando ad allenarsi anche in prima squadra, ha poi iniziato il suo percorso lontano da casa nel 2019/20 in A2 al Cus Torino, per poi passare la stagione successiva in B1 ad Acqui Terme. La scorsa stagione cambia squadra e girone ma non categoria, andando a giocare nel Giorgione, sempre in B1.