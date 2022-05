Oasi condanna Novara alla retrocessione

Al rientro dalla pausa lunga non si concretizza lo sperato cambio di passo di Novara. L'attacco della MG Consulting è più prolifico, ma la difesa continua a subire canestri e dunque la distanza tra le due squadre rimane nel complesso invariata. Gli ultimi dieci minuti si aprono con una timida reazione dei bianco-blu, che tuttavia non compiono il miracolo e sono costretti a capitolare per 59-73. Si chiude dunque con la retrocessione il campionato di Serie C Silver 2021/2022. Una stagione partita con ben altre premesse ha preso una piega insperata. Novara è andata incontro ad una serie di difficoltà che purtroppo il Basket Club non ha saputo affrontare con la giusta mentalità.

Nonostante il finale amaro, il Basket Club Novara ringrazia tutti i tifosi che hanno seguito la squadra in questa stagione. Grazie al main sponsor MG Consulting e a tutti gli altri partner, Onoranze Funebri Filo, Desi Group e Mail Boxes Etc.