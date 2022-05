Agil Igor Volley: U18 quarta alle Finali Nazionali

Un’esperienza, già solo per la sua conquista, indimenticabile, ma la squadra non si è accontentata e ha scritto una pagina di storia bellissima. L’Under 18 di Matteo Ingratta targata Agil Igor Volley torna dalle Finali Nazionali di categoria, disputate a Verona dal 24 al 29 maggio, con un quarto posto assoluto arrivato per merito e guadagnato sul campo passo dopo passo.