I Giaguari battono i Reapers

Il terzo derby di stagione è una di quelle partite che non ti aspetti, soprattutto perché solo due settimane fa i Giaguari avevano sotterrato i Reapers con 63 punti, e tutti si aspettavano una vittoria agevole dei gialloneri.

I Reapers, invece, vuoi perché recuperavano qualche infortunato tra cui il QB Fontana, vuoi perché preparavano una partita in maniera magistrale, non ci stavano assolutamente a recitare il ruolo di vittima sacrificale e così, tanto per gradire, dopo il primo quarto di gioco si trovavano in vantaggio 10-0, sbagliando anche un field goal che avrebbe potuto portare il totale dei punti a 13.

I Giaguari sembravano annichiliti. La difesa subiva le corse di Garetto e Brun senza trovare una risposta, e l’attacco balbettava parecchio, con Dalmasso che ritrovava la via dell’intercetto dopo cinque partite con zero palloni regalati agli avversari, e tutto il reparto che stentava ad entrare in sincronia, con il risultato di regalare la palla agli avversari. Come già avvenuto due settimane fa, nel secondo quarto i Giaguari si scrollavano di dosso il torpore che li aveva assaliti fino a quel momento, e piazzavano tre touchdown uno dopo l’altro. Prima Tenconi trasformava uno screen in una ubriacante corsa da 74 yard, poi Naretti riceveva dalle 11 yard in end zone ed infine Serra portava il punteggio sul 21-10 con una ricezione da 25 yard a pochi secondi dalla fine del primo tempo.

Alla ripresa delle ostilità era ancora Serra ad allungare con una ricezione da 8 yard, ma anche con il tabellone che diceva 28-10 i Reapers non si davano per vinti. Nel quarto periodo succedeva di tutto. I Giaguari continuavano a perdere palloni a ripetizione, mentre la connessione Fontana - Delfino si attivava per due volte per i Reapers, regalando agli ospiti due splendidi touchdown da 47 e 18 yard. La conversione da due non riusciva in nessuna delle due occasioni, ed il punteggio si stabilizzava sul 28-22. Con un moto d’orgoglio i Giaguari trovavano ancora la via del touchdown con una corsa da dieci yard di Tenconi, oggi vera spina nel fianco dei Reapers. La trasformazione da due di Dalmasso portava a 36 i punti dei Giaguari.