Agil Igor Volley: U12 6x6 terzo posto alle Finali Territoriali

Una bella conclusione di stagione per le Igorine impegnate nel campionato Under12 6x6. Nelle finali territoriali di categoria, che si sono tenute domenica 29 maggio a Varallo Sesia, la squadra, guidata da Sara Burlone e Chiara Bossi, ha battuto nella finale 3/4 posto Rosaltiora per 2-0 (25-13; 25-16). Al mattino invece la sconfitta con le padrone di casa per 2-0 (25-13; 25-13).