Eurogymnica non si ferma più, Titolo Italiano di Insieme Open!

Gli aggettivi per descrivere i risultati di assoluta eccellenza che Eurogymnica , quest'anno più che mai, sta raggiungendo, cominciano a scarseggiare. In soli tre mesi, il club del presidente Luca Nurchi ha, di fatto, conquistato ben tre titoli nazionali, un'impresa titanica, raggiunta spesso a spese di storiche corazzate che non solo rappresentano la ginnastica ritmica italiana ma che hanno partecipato a crearla così come è oggi.

Questo weekend le EGirls hanno pensato bene di trasferirsi con la squadra di Insieme Open , fresca campionessa regionale, in quel di Folgaria, per provare ad agguantare una medaglia in questa specialità dove Eurogymnica non era mai riuscita a primeggiare. Ci aveva provato molte volte, sfiorando il trofeo da vicino ad esempio con l'argento di Verona e con le tante finali disputate ma poi perse sul filo di lana. Il primato però l'aveva raggiunto due volte nella categoria giovanile, nel 2017 ed andando a ritroso nel 2007, sempre ad Arezzo.

Ai nastri di partenza delle qualificazioni c'erano 29 società provenienti da tutto lo stivale, molte delle quali accreditate per una medaglia. Nella bagarre dove un errore di troppo o un piccolo black out nell'esecuzione possono rendere vano il lavoro di mesi, Aurora Bertoni, Laura Golfarelli, Sofia Albertone, Virginia Cuttini e Carlotta Lo Muscio , si sono immediatamente portate in testa grazie al punteggio di 26,650 tenendo a debita distanza un'altra piemontese, la Valentia ferma a 25,700 e la Ginnastica Fabriano a 25,650, club leader in Italia, che sabato e domenica nei nazionali Assoluti individuali avrebbe dimostrato tutta la sua potenza mettendo in cima al podio nel concorso generale e poi nelle quattro specialità, Sofia Raffaeli , ormai star indiscussa della ritmica mondiale e Milena Baldassarri argento. Anche negli Assoluti Eurogymnica lasciava il segno, grazie alla solita azzurra Alessia Leone , classificatasi in decima posizione e autrice di buone performance molto apprezzate dal pubblico e sufficienti a mantenerla nel giro delle ginnaste individuali di maggiore interesse nazionale.

Definito l'elenco delle 8 migliori squadre, tutte di caratura nazionale, senza neppure un'outsider, le luci si abbassavano sul palaghiaccio per riaccendersi il giorno dopo. Una notte di attesa può essere ben accetta da molte atlete che trovano nelle ore che le separano dall'ultima performance fonte di sollievo, la possibilità di staccare i coltelli e stemperare la tanta tensione alla quale si viene sottoposte in situazioni del genere. Per altre invece può diventare sfinente e portare lentamente ad esaurire tutte le energie mentali arrivando al momento della competizione completamente svuotate. E qui che intervengo le allenatrici, che dopo aver lavorato sulla creazione dell'esercizio e sulla sua pulizia portandolo in allenamento ad uno standard che rasenta la perfezione, hanno anche l'onere non meno importante di aiutare ogni singola ginnasta, ogni singola personalità a gestire al meglio l'attesa. Sorteggiate per quinte, a metà dell'ordine di passaggio, le EGirls si sono ritrovate domenica in zona di riscaldamento per provare e riprovare quell'ultimo passaggio o quel particolare lancio che più preoccupava o che aveva disturbato il sonno la notte precedente. Poi la chiamata in pedana.

Alla prima nota, quel tappeto di 14 metri per 14 può diventare sabbie mobili, tagliare le gambe, allargarsi a dismisura o restringersi e imprigionarci; quella ventina di sguardi giudicanti, moderne Medusa in tailleur, possono pietrificare.

Per fortuna le medaglie si vincono in allenamento e in palestra non si migliora solamente la performance tecnica ma anche l'approccio psicologico, si sviluppa la capacità di reagire agli imprevisti che un esercizio così lungo e così complicato può sempre nascondere. Infine, l'affiatamento e la fiducia nelle altre quattro compagne e la capacità, anzi il desiderio di mettersi al servizio della squadra danno la spinta finale verso i traguardi più ambiziosi. Tante carte da giocarsi in ogni momento e questa squadra le aveva tutte in mano.

La performance fantastica chiusa con il punteggio di 26 e 900, è stata l'unica incrementata dalla qualificazione tra le 8 finaliste ed ha regalato il tanto atteso primato. L'esercizio di Eurogymnica, frutto degli inesauribile fantasia di Eva D'Amore, è dunque il migliore in assoluto e va a collocarsi nella bacheca come il trentanovesimo titolo italiano nella storia del club piemontese.