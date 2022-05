I Reapers accendono il derby playoff

All’inizio della regular season i Reapers sono partiti coscienti delle proprie possibilità e tutto il gruppo ha lavorato molto bene sotto la guida di coach Levi, un allenatore talentuoso, giovane e innamorato del Football Americano, selezionato dalla Dirigenza per le sue competenze tecniche ma anche per la sua capacità di avvicinare i ragazzi a questo sport grazie alla sua forte passione e la voglia di affermarsi.

«È stata una partita bellissima, sono molto orgoglioso dei miei ragazzi e di tutto il team Reapers. Abbiamo dimostrato chi siamo veramente grazie al duro lavoro di queste ultime settimane e al recupero di alcuni giocatori fondamentali come il quarterback Fontana» spiega coach Levi . «Nelle ultime settimane abbiamo dovuto rivedere completamente i nostri schemi di attacco per le assenze di alcuni ragazzi e abbiamo letteralmente sorpreso la difesa dei Giaguari con un parziale che ha spiazzato tutti; alla fine la vittoria - meritata soprattutto per il percorso netto fatto in stagione - è andata a loro, con giocatori che hanno fatto la differenza nei momenti cruciali della partita. Noi abbiamo avuto il giusto atteggiamento, consapevoli delle nostre potenzialità e capacità. Abbiamo chiuso la stagione nel modo migliore e sono sicuro che queste siano davvero le basi per un prossimo campionato di grande qualità».

Dopo le buone partite contro gli Hogs Reggio Emilia, i torinesi hanno dovuto affrontare prima i rinvii per alcune positività al Covid delle altre squadre del girone, poi moltissimi infortuni di giocatori titolari che hanno fortemente influenzato le prestazioni sul campo, considerando soprattutto i 4 match giocati consecutivamente. Dopo la perdita del QB Fontana, si sono alternati in cabina regia Zucco (infortunato in allenamento e fuori per tutta la stagione) Brena (frattura alle costole) Regaldo (frattura del polso): infortuni che hanno segnato il destino del girone e l’accesso ai Playoff con un’ultima posizione di classifica non meritata.

I precedenti scontri contro i Giaguari hanno evidenziato un gap netto fra i due team, come testimoniano i punteggi, ma i Reapers sono riusciti letteralmente a “ricostruire” il gioco al netto dei giocatori a disposizione e ad esprimere la migliore offense di tutta la stagione nonché una grande prestazione anche in difesa.

«Durante il match di Domenica abbiamo provato fino alla fine a tener testa ai Giaguari, senza farci spaventare dai risultati delle partite precedenti e con una grande consapevolezza di gioco» spiega Andrea Canella Presidente dei Reapers Torino.

«Qualche nervosismo di troppo ci ha penalizzato nel momento clou della partita, ma i ragazzi sono stati davvero impeccabili dimostrando tutto il loro valore e regalando al pubblico presente un grande spettacolo. Devo ringraziare tutta la squadra per questo anno così complicato ma chiuso con grande maturità. Il percorso dei Reapers è solo all’inizio: stiamo mettendo le basi per far crescere sempre di più il Football Americano in Piemonte con una mentalità professionale, vincente, disciplinata e capace di accogliere nuovi giocatori che si vogliano sentire parte di un grande gruppo. Il nostro obiettivo a lungo termine resta quello di portare la nostra squadra in Prima Divisione con un progetto competitivo».

Riconfermato anche per la stagione 2022-2023, coach Levi sarà alla guida dei Reapers Torino nel prossimo campionato di Seconda Divisione.