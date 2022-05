Derthona, t-shirt e clap clap per gli spettatori

La storica semifinale attende la Bertram Derthona che, dopo le prime due partite a Bologna, sarà di scena al PalaEnergica PalaFerraris per Gara 3 martedì 31 maggio alle ore 20.45 . Di fronte alla Virtus Segafredo Bologna campione d’Italia in carica e fresca vincitrice dell’EuroCup, la formazione allenata da coach Marco Ramondino gioca una partita da vivere tutti insieme, in campo e sugli spalti.

Sull’onda lunga del claim ‘Dove si Balla’, che sta accompagnando la squadra in questi primi playoff in Serie A, Bertram Derthona ha deciso di coinvolgere ulteriormente i propri tifosi in questa sfida così affascinante. Sulle sedute del palazzetto di Casale Monferrato, che corre veloce verso il sold out e arde di passione per i colori bianconeri, verranno collocate le esclusive t-shirt nere con il Leone stilizzato e il claim playoff e i clap clap realizzati ad hoc per la semifinale.

Due gadget gratuiti per tutti i sostenitori che accorreranno al PalaEnergica martedì sera, con l’obiettivo di realizzare una coreografia da ricordare a lungo e rendere l’atmosfera davvero elettrica sugli spalti. Due gadget per fare sentire, una volta di più, la vicinanza e la passione dei tifosi alla squadra, accompagnata fino alla semifinale playoff. Perché martedì sera il PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato sia davvero il luogo ‘Dove si Balla’. Al ritmo dei Leoni.