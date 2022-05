Gators, il recap della settimana

"Non possiamo negare l’amarezza che ha causato questa notizia, l’adrenalina di giocare l’ultima partita per aggiudicarsi la vetta era proprio tanta e concludere il campionato in questo modo, anche se positivamente, lascia l’amaro in bocca e abbassa un po’ il morale generale" commenta contrariata la capitana, Benny Nicola , descrivendo lo stato d'animo generale anche delle compagne.

Gators : Tuninetti, Roano 2, Anrico, Perrone 2, Ferrero 9, Scibetta, Pepe 3, Pistone 8, Varallo 8, Brigna 2, Mazzone 8, Ghigo 9. All. Nicola-Botta. Cairo : Coratella 3, Bonifacino 21, Martino, Giordano, Servetto 10, Butera 1, Bagnasco, Prandi 1, Diana 17, Marenco. All. Visconti-Brioschi.

“Non giocare la finale è stato un duro colpo da incassare che, onestamente, non meritavamo. Sono convinto che avremmo giocato un'altra partita di cui essere orgogliosi. Siamo una squadra che è cresciuta tanto durante tutta la stagione, io ho preteso tanto dalle ragazze, forse, a volte, risultando anche insistente. La vittoria in questo girone è la soddisfazione e il merito che ci prendiamo per tutti gli sforzi e i sacrifici fatti; poco conta come abbiamo vinto, abbiamo fatto un percorso degno di nota e possiamo solo essere motivo di orgoglio e ammirazione per tutti!” commenta coach Colonna con le ragazze.

Non è mancata la premiazione delle ragazze che, comunque, sono ufficialmente campionesse del girone. La giornata si è conclusa con una simpatica e spensierata amichevole interna delle Lady Gators, che si sono divise in due squadre e hanno fatto vedere una pseudo-partita ai sostenitori presenti in tribuna, sempre pronti a stare a fianco delle ragazze anche in questa occasione.

Appuntamento finale per gli Juniores Gators in quel di Cuneo, contro Cairo Montenotte, già affrontato due volte in campionato strappando due vittorie sudate ma meritate: questa volta l’epilogo è stato differente, l’hanno spuntata i Cairesi dopo una sfida punto a punto sempre in bilico, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto.

L’inizio è contratto, con gli Alligatori in palla ma non particolarmente efficaci, causa percentuali non esaltanti soprattutto nel pitturato, dove Ghigo e Varallo subiscono molta pressione con contatti spesso al limite del fallo e un po’ oltre: ci pensa Mazzone prima, Ghigo poi, a tener testa a Cairo che con Diana e Bonifacino ribattono colpo su colpo. Il periodo termina con i Gators avanti 16-14.

Nel secondo quarto si fatica ancora da una parte e dall’altra ad arrivare alla conclusione, le difese sembrano impenetrabili, Ghigo, Varallo e Perrone catturano molti rimbalzi: coach Nicola alterna uomo a zona per mescolare le carte, mentre in attacco vanno a segno Ferrero in penetrazione e il giovane Pepe in contropiede. Vengono commessi diversi falli da entrambe le compagini e si va spesso in lunetta: per i padroni di casa solo Varallo ne mette a segno 3, ma è Cairo ad essere più efficacie con Bonifacino che riesce a recuperare lo svantaggio accumulato precedentemente e permettere ai suoi di chiudere sotto con distacco invariato sul 25-23.

Alla ripresa dopo l’intervallo lungo, il gioco non decolla, si corre parecchio ma gli errori sono ancora tanti per entrambe le squadre: per Cairo si sblocca anche Servetto, che sarà protagonista del periodo successivo, mentre il compagno Bonifacino continua a tenere a contatto i suoi con le sue incursioni spacca tutto. Per i Gators, a parte un canestro di Varallo, il resto dei punti arriva dalla lunetta con Ghigo, Pistone, Roano e Pepe, troppo poco per poter pensare di scappare via. Alla fine del terzo quarto il tabellone segna 34-33 per gli Alligatori.

Arriva l’ultimo periodo, la tensione è alta, sugli spalti i tifosi incitano i propri ragazzi a non mollare: Cairo parte meglio e con un libero di Prandi, una tripla di Servetto e due liberi di Bonifacino tenta la fuga e va sul +5. Time out di Nicola per spezzare il ritmo agli avversari: al rientro, si vede subito una reazione con il canestro dalla media di Brigna, diverse palle recuperate frutto di una buona di fesa ed un contropiede efficacie di Mazzone. Ma a spegnere gli entusiasmi ancora una tripla di Servetto che sfrutta un’incomprensione nella linea alta della difesa Gators e riporta in vantaggio i suoi. Si continua avanti e indietro per il campo con canestri che si susseguono: a Pistone e Varallo rispondono Servetto e Coratella, quest’ultimo autore di un’altra tripla, che segnano un nuovo tentativo di allungo sul +4 per Cairo (43-47) a meno di due minuti dal termine. Il bonus per entrambe le squadre porta nuovamente i giocatori in lunetta più volte ma con tanti errori, che in un minuto muovono il punteggio di poco (44-49): sembra tutto quasi perduto, ma una tripla di Ferrero riapre i giochi sul -2 (47-49). I ragazzi di coach Nicola e Botta ci credono, succede di tutto, fischi molto dubbi portano ancora tante volte i giocatori in lunetta: qui, ancora Cairo è più precisa ed alla fine la spunta nonostante un ultimo tentativo dalla lunghissima a 1”38 che si infrange sul ferro ed esce.

"Termina con la vittoria di Cairo per 53-51 e con l’amaro in bocca per le occasioni fallite: la prestazione c’è stata, nonostante tutto e tutti, ma non è bastato. Hanno fatto la differenza in negativo alcuni episodi/errori: poco male, ora serve mettere nel cassetto la sconfitta e dimenticare, per arrivare al prossimo appuntamento pronti a provarci di nuovo e suggellare una stagione più che positiva fino a questo momento" commentano i Coach, comunque soddisfatti.

U17 FEMMINILE

ABC SERVIZI LADY GATORS - VERCELLI 53-31

Parziali: 11-0, 16-13, 17-3, 9-15

ABC SERVIZI Lady Gators: Artuso, Frattini 10, Marchisio 12, Mellano 5, Porporato 4, Mondino 4, Calliero 6, Gjondrekaj D. 6, Gjondrekaj F. 6. All. Colonna, Ass. Mondino, Mascolo.

Vercelli: Nicolotti, Momo 3, Pintonello, Baro 1, Dutto, Giorgi 5, Rizzato 4, Matteja 3, Fiore 1, Cafasso 3, Carrozza 1, Quartieri 6. All. Castelli.