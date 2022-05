Hockey Prato: Moncalvese Campione d'Italia U14 Maschile

L’ Usd Moncalvese e la SS Lazio sono le due formazioni campioni d’Italia per la categoria Under 14 di hockey su prato . Le finali nazionali si sono svolte nel week end a Moncalvo d’Asti, per quanto riguarda la maschile, dove ha trionfato il team di casa, e a Bra (Cuneo) per la femminile che ha visto il successo delle capitoline. Anche queste due manifestazioni rientrano nel ciclo di otto eventi organizzati dalla Federhockey Piemonte nella nostra regione nell’ambito di Piemonte città europea dello Sport 2022.

Maschile - La squadra piemontese si è imposta battendo in finale l’Amsicora Cagliari, che nella fase a gironi aveva segnato la bellezza di 40 gol in 3 partite e che ha chiuso da imbattuta il torneo; la finale si è infatti conclusa agli shoot out (4-2) dopo l’emozionante 5-5 dei tempi regolamentari.

La Moncalvese succede nell'albo d’oro all’Hockey Team Bologna, campione uscente. Nella finalina terzo posto per il CUS Padova, che (grazie anche ai 4 gol di Faggian) supera 9-1 il Galatea, autore di un ottimo torneo; quinto il Tevere EUR (4-1 al Potenza Picena) e settimo posto per la Superba Genova, 7-5 ai trentini del Riva con triplette di Morbioni da una parte e Meneghelli dall'altra.

Tutti i risultati della competizione maschile a Moncalvo d’Asti

Girone A

US Moncalvese-CUS Padova 4-0

HC Superba-HC Tevere Eur 1-3

US Moncalvese-HC Superba 6-2

CUS Padova-HC Tevere Eur 6-4

CUS Padova-HC Superba 9-2

US Moncalvese-Tevere Eur 2-2

Girone B

HC Riva-HC Potenza Picena 2-4

Pol. Galatea-SG Amsicora 1-14

HC Riva-Pol. Galatea 2-3

HC Potenza Picena-Amsicora 0-14

HC Potenza Picena-Pol. Galatea 1-9

HC Riva-Amsicora 3-12

Finale 7/8 HC Riva-Superba HC 5-7

Finale 5/6 Tevere EUR-Potenza Picena 4-1

Finale 3/4 CUS Padova-Pol. Galatea 9-1

Finale 1/2 US Moncalvese-SG Amsicora 9-7 dopo s.o. (5-5)

Femminile - Tra le donne, il sodalizio biancoceleste si è imposto al termine della Final Six disputata a Bra sabato battendo in finale le lombarde dell’Argentia, anche loro sconfitte agli shoot out per 5-4 dopo il 2-2 dei minuti regolamentari. Le neo campionesse d'Italia della Lazio succedono nell'albo d'oro federale a un’altra romana, il Butterfly, vittorioso la stagione passata. Terzo posto per l’HC Riva, che nella sfida per il bronzo ha battuto 9-1 la Lorenzoni con cinque gol di Oberti. Quinta classificata la Galatea, vittoriosa 5-1 (tripletta di Bonaccorso) nella sfida piazzamento con le isolane del CUS Cagliari.