BEA Chieri, il recap della settimana

Nel finale di stagione dei campionati giovanili le squadre dei Leopardi raccolgono i frutti del lavoro sul campo della stagione, con grandi soddisfazioni.

L'Under 15 Eccellenza conquista un posto nelle Final Four di Coppa Piemonte. Dopo la brutta prova infrasettimanale in trasferta contro San Mauro, complici le assenze, i Leopardi riordinano le idee e superano in casa Basket Pegli, chiudendo il loro girone al secondo posto.

La vittoria dell'Under 17 Gold contro Scuola Basket Asti conferma il primo posto in classifica e l'accesso alle Final Four. Festeggia anche l'Under 13 Silver: dopo una seconda fase Coppa da sette vittorie e una sola sconfitta, supera AreaPro2020 Piossasco nella gara secca playoff per il posto alle Final Four.

L'Under 14 Gold è impegnata nei playoff di Coppa Piemonte contro San Mauro. I Leopardi giocano una prova sottotono in trasferta in Gara 1, poi tirano fuori la grinta al PalaCascinaCapello ribaltando il risultato della prima prova e portando la serie a Gara 3, in programma l'8 giugno.

I Ragazzi CSI chiudono la stagione superando Oasi Laura Vicuna, battuta anche dai TOP Junior CSI.

L'Under 13 Gold cede contro Biella Next in Gara 1 spareggi, mentre l'Under 19 Silver blinda il terzo posto in classifica con la vittoria contro Pallacanestro Novi.

La Promozione maschile accede ai quarti di finale di Coppa Piemonte grazie alla vittoria in trasferta contro Victoria Torino.