Settore giovanile, Cuneo Volley sull’onda delle Finali

Finali no stop per il settore giovanile del Cuneo Volley! Domenica mattina si sono concluse le Finali Nazionali Under 19 ad Alba Adriatica, che hanno visto i biancoblù di coach Salomone entrare nelle prime 8 classificate a livello nazionale, con prestazioni decisamente combattute, tra cui la vittoria sui Diavoli Rosa Brugherio, secondi classificati, e il tie-break al cardiopalma contro Treviso, medaglia di bronzo. Lo stesso gruppo di atleti, allenati dai coaches Giorgio Salomone, Daniele Vergnaghi e Gianpiero Tassone, domani scenderà in campo per Gara 1 della Finale Scudetto serie C contro l’Alba. Una serie al meglio di 2 su vittorie su 3 partite, che varrà la promozione in serie B per la vincente. Gli albesi sono arrivati primi del girone nella regular season, ma Cuneo ha portato a casa i due tie-break contro di loro in campionato. Sarà sicuramente una finale combattuta, che vedrà il fischio d’inizio mercoledì 1° giugno alle ore 21.00 sul campo di Alba. Il palasport di C.so Langhe sarà anche palcoscenico dell’eventuale Gara 3 giovedì 9 giugno , mentre Gara 2 si giocherà sabato 4 giugno alle ore 19.00 al PalaITIS di Cuneo .

Coach Giorgio Salomone : «C’è un po’ di rammarico per aver battuto in modo molto netto i milanesi arrivati poi secondi e non aver chiuso a favore il tie-break con Treviso, avanti 8-2 / 14-11 che ci avrebbe visti tra le prime quattro. Tre anni fa sempre qui ad Alba Adriatica, con buona parte di questo gruppo, abbiamo vinto il Titolo Nazionale U16 maschile e nella semifinale eravamo noi ad essere sotto 14-10 e infine vincemmo. Si chiude il ciclo dei 2003, un percorso bellissimo, bronzo alle finali nazionali di Torino nel 2018 e Campioni d’Italia nel 2019. Ora testa alla Finale Scudetto in serie C, che sarebbe un ottimo finale! Saranno due partite molto equilibrate e difficili, Alba è una squadra fatta di giocatori molto esperti, noi ovviamente daremo il massimo».

Sempre domenica, ma nel monregalese, si è tenuta la Final Four Regionale Under 15 con protagoniste le compagini di Cuneo, Novi, Parella Torino e Novara. Nella semifinale i cuneesi hanno affrontato al PalaItis di Mondovì i novaresi, staccando il pass per la Finale con un netto 3-0; più combattuto il match sull’altro campo che ha visto uscire vincitore il Novi sul Parella al tie-break . La Finale 1°-2° posto si è svolta presso il palazzetto di Carrù, dove i biancoblù sono stati bravi a mantenere il ritmo senza farsi sopraffare dai mini break del servizio avversario. I ragazzi allenati dai coaches Samanta Feula e Marco Garro in tre set salgono sul tetto del Piemonte da Campioni regionali Under 15 maschile. Oltre alla coppa per la vittoria di squadra, è biancoblù anche il trofeo MVP assegnato allo schiacciatore Marco Basso dal tecnico federale, nonché selezionatrice Nazionale, Monica Cresta e dall’allenatore Stefano Mesturini dello Staff della Selezione regionale. La BAM Mercatò Cuneo vola così alle Finali Nazionali Under 15 maschili che si terranno a Campobasso dal 7 al 12 giugno.

Analizza così la final four e il risultato finale, coach Samanta Feula: «Una stagione pazzesca partita con il Memorial Ruscigno di Modena vinto a sorpresa, in finale alla Moma Winter Cup, 2° posto ai provinciali under17 due anni sotto leva, Titolo territoriale nella nostra categoria under15 e ora Campioni regionali senza perdere una partita dall'inizio dell'anno. Una final fuor giocata in maniera impeccabile senza perdere neanche un set ed ora il premio più bello, l’accesso ai nazionali di Campobasso, che ci giocheremo godendoceli a pieno nel bene e nel male. Non potevamo chiedere di più! Grazie ai ragazzi, grazie al mio super aiutante Marco Garro, grazie ad Alessandro Marino che nin ci ha fatto mancare niente e di qualsiasi cosa avavemo bisogno lui era sempre pronto a farsi in quattro, grazie a Stefania Bagherini venuta in nostro soccorso in un momento di grande difficoltà, grazie al mitico Sergione sempre presente e sempre pronto a qualsiasi evenienza, grazie ai genitori che sempre ci hanno sostenuto e sempre hanno dato grande disponibilità, grazie a mio marito e alla mia famiglia che mi hanno supportato sempre e grazie anche a me stessa che ho dato anima e cuore per far crescere e migliorare questi ragazzi non solo dal punto di vista pallavolistico, ma anche umano. Sono 4 titoli regionali personali e 4 partecipazioni ai nazionali, ma l'emozione è sempre come la prima volta!».