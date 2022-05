La Reale Mutua Basket Torino comunica che il rapporto di collaborazione con il coach Edoardo Casalone non proseguirà nella stagione 2022/2023. Siamo estremamente grati ad Edoardo per il lavoro svolto in questo anno: professionalità, passione e impegno sono state le parole d’ordine che hanno accompagnato il suo percorso all’interno della nostra società.