L’Autosped si tinge d’azzurro: bene arrivata Carlotta Gianolla!

Un altro ‘colpo’ grosso per la società castelnovese che è lieta di annunciare la firma di Carlotta Gianolla , ala classe 1997 reduce da una brillantissima stagione in A1 con la canotta della Gesam Lucca; grazie all’ottimo campionato Carlotta si è meritata la convocazione nella nazionale maggiore con cui ha appena concluso il raduno di Chianciano Terme in preparazione ai tornei di Melilla (Spagna) e Cividale del Friuli, nonchè alle due gare casalinghe di qualificazione per Eurobasket 2023 contro Svizzera e Slovacchia.

Figlia d’arte (il padre è Andrea ‘Rambo’ Gianolla, una carriera importante a livello professionistico con Venezia, Montecatini, Trieste, Siena ma soprattutto con Cantù, una coppa Korac vinta, e Verona, con cui ha vinto una Supercoppa Italiana) la neo castelnovese è cresciuta nel vivaio Reyer con cui ha fatto il suo esordio in A1 a soli 17 anni; l’eccellente campionato (A2) disputato l’anno successivo a Castel San Pietro le è valso l’interessamento dei college di oltreoceano e così Carlotta è approdata alla Kennesaw State University con cui ha partecipato, per quattro stagioni, al campionato Ncaa dove ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui quello di ‘Rookie of the Year’.

Chiusa in anticipo l’esperienza Usa a causa del Covid Carlotta è rientrata in Italia dove ha conseguito la laurea in Psicologia. Nel 2020/2021 è stata inoltre una delle leader della Nico Basket Femminile (A2) dove ha messo insieme cifre di tutto rispetto: 18 punti e 9 rimbalzi a partita chiudendo però anzitempo la stagione per colpa di un infortunio. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della Gesam Lucca che l’ha firmata e con la quale ha, come già detto, ottimamente impressionato nell’ultimo campionato. Carlotta è giocatrice dalle grandi potenzialità e, data l’ancor giovane età, ha grandi margini di miglioramento; siamo sicuri che sotto la guida di Molino potrà fare ancora molti passi in avanti nel suo percorso di crescita.

Per l’Autosped è motivo di grande orgoglio poter annunciare l’arrivo di una giocatrice che ha appena vestito la maglia azzurra. Questo è un altro importante segnale del credito che il sodalizio castelnovese, anche grazie alla sempre più stringente sinergia con il Derthona Basket, si è garantito in questi anni di partecipazione al campionato cadetto. Benvenuta Carlotta !!!