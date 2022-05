BEA Chieri, nasce la partnership con ATP Kangaroos!

La società ha stretto un nuovo accordo di collaborazione con ATP Kangaroos , che da tempo promuove formazione motoria senza obiettivi competitivi a Gassino (To). Già a partire dalla prossima estate, alcuni atleti gassinesi saranno accolti nelle fila dei Leopardi tra Settore MiniBasket e Settore Giovanile per mettersi alla prova anche in attività agonistiche e alzare l’asticella della loro crescita tecnica e motoria.

Le parole di Salvatore Morena, GM BEA Chieri:

«C’è sempre stato un rapporto di buon vicinato con ATP e siamo felici di averlo formalizzato, in maniera del tutto naturale e spontanea, in una collaborazione. Lo spirito con cui ATP affronta l’attività di base è totalmente in linea con la nostra filosofia. Siamo felici di accompagnarci nel percorso con e per i ragazzi del territorio e certi che sarà un connubio più che positivo. ATP è una realtà sana dentro e fuori dal campo, cosa non così comune, che davvero cura l’attività di base con qualità e attenzione ai dettagli. Li accogliamo a braccia aperte nella famiglia dei Leopardi”.

Le parole di Ivo Audino, presidente ATP Kangaroos:

«È nata una bella sinergia tra ATP Kangaroos e BEA Chieri. È bastato un incontro per capire che c’è un’effettiva comunione d’intenti che ha portato a stringere legami forti con i Leopardi. Da sempre ATP Kangaroos promuove la formazione motoria per obbiettivi discostandosi dalla dinamica competitiva e grazie alle molteplici squadre che BEA dispone i nostri atleti con velleità prettamente agonistiche potranno trovare la giusta collocazione per la loro crescita sportiva. Siamo felici ed onorati di questa collaborazione».