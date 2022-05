Pallacanestro Moncalieri e Libertas ripartono da Canella e Terzolo

Le prime parole di coach Canella: «Per me Moncalieri e il PalaEinaudi vogliono dire casa. Qui sono cresciuto prima come persona e poi come giocatore e allenatore. Parliamo in tutto di 22 anni, nei quali ho conosciuto persone fantastiche con la mia stessa passione. Il mio progetto è certamente a lungo termine: vorrei creare un sistema che parte dal basso, investendo tante energie e lavoro per formare le squadre più giovani, in modo da costruire negli anni una formula vincente non solo in Piemonte ma anche a livello nazionale. Per raggiungere questo obiettivo avremo bisogno di tanto sudore in palestra e investimenti sulle più piccole realtà del territorio. In particolare dopo la pandemia chi mastica pallacanestro ha notato una costante: lavorare sul settore giovanile è sempre più difficile, ma i pochi che lo fanno con impegno raccolgono più velocemente i risultati. Conosco già in parte la mia squadra di lavoro e sono sicuro che navigheremo tutti insieme in questa direzione. Un ringraziamento speciale va certamente al patron Terzolo e al general manager Alessio Miceli per aver reso possibile questa operazione. Non vedo l’ora di iniziare».

Pillo Terzolo è il nuovo Responsabile del Settore Giovanile della Libertas Moncalieri

Dopo cinque da anni da capo allenatore della prima squadra della Libertas Moncalieri, Pillo Terzolo ritorna a occuparsi delle più giovani atlete gialloblù. Tanta esperienza al servizio delle Lunettine che avranno un punto di riferimento di prima classe nel loro percorso di crescita all’interno della Libertas.