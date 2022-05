Cascina Capello Chieri: vittoria amara!

Ultima gara interna stagionale per le ragazze del Cascina Capello che, visti gli ultimi risultati è obbligato a vincere per sperare ancora nella promozione. Il match non inizia nei migliore dei modi per le chieresi di coach Bernardinello che giocano contratte e commettono molti errori, difatti il primo set si chiude a favore delle ospiti sul punteggio di 20-25.

Nel secondo set la squadra cambia marcia, crede nella vittoria e torna in campo determinata, gli errori banali del primo set scompaiono e le due frazioni successive si chiudono entrambi sul punteggio di 25-19. Nella quarta frazione, quella decisiva, il Cascina Capello vola verso la vittoria anche per merito di battute finalmente decisive e di attacchi da posto quattro, che la difesa avversaria non riesce a ribattere.