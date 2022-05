BEA Chieri: 13° Edizione del Torneo "Amici di Enrico"

Tra Cambiano e Trofarello, in collaborazione con il centro MiniBasket Trofarello SEC, la due giorni coinvolgerà centinaia di atleti, prevede gare per tutto il settore MiniBasket e, novità di questa edizione, anche le categorie per Under 13 e Under 14. Sono in programma anche tornei collaterali di minivolley e calcio in collaborazione con le associazioni sportive trofarellesi, ai campo V. Mazzola.

L’associazione Amici di Enrico, presieduta dal papà di Enrico, Paolo Airaldi, servirà ai partecipanti e ai loro accompagnatori il pranzo nel punto ristoro allestito nell’area Ex Fornaci di piazzale Europa (Trofarello). I proventi serviranno a finanziare le attività solidali dell’associazione.