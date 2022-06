BEA Chieri, i Leopardi salutano Coach Carlo Vassalli

Il tecnico di origine laziale aveva sposato il progetto BEA nel 2019, quando i Leopardi militavano in Serie D. In tre stagioni al PalaCascinaCapello, sotto la sua guida, la Planet Smart City BEA ha ottenuto due promozioni consecutive, diventando la prima squadra chierese nel massimo campionato regionale. Dopo un inizio di stagione entusiasmante, cinque vittorie consecutive prima della pausa natalizia (e sette successi su nove gare giocate), quest’anno coach Vassalli ha guidato la Planet Smart City BEA fino ai PlayOff nonostante i tanti infortuni che si sono susseguiti da gennaio, coronando un’altra stagione entusiasmante con il trionfo al PalaCascinaCapello in Gara 2 contro la corazzata di Collegno Basket, favorita al salto di categoria. La dirigenza e lo Staff BEA Leopardi ringraziano coach Vassalli per il percorso condiviso e confermano stima e apprezzamento per il lavoro svolto.

Le parole del GM Salvatore Morena:

«Sono particolarmente fiero del percorso di Carlo. Quando lo contattai per aprire un ciclo a BEA lo conoscevano in pochi. Oggi la platea degli estimatori si è sicuramente allargata. Sono state stagioni entusiasmanti, abbiamo messo insieme sempre roster importanti per la categoria e Carlo è stato l’uomo giusto per metterli in campo e dare un grande valore umano. Oggi vuole essere un arrivederci con l’augurio che le prossime stagioni siano, per lui e per noi, ricche di emozioni così come lo sono state le ultime».

Le parole del DS Stefano Piccionne:

«Abbiamo passato con Carlo le migliori tre stagioni della storia di BEA. Sono stati anni intensi e vincenti. Si è dimostrata un’ottima persona e un ottimo Coach. Ho molto apprezzato anche il suo percorso di crescita, migliorando costantemente partita dopo partita arrivando a dimostrare di essere all’altezza dei migliori coach di Serie C Gold, con all’attivo già esperienze in campionati nazionali. Auguro a Carlo il meglio per un futuro ancora ricco di soddisfazioni».

Le parole di coach Carlo Vassalli:

«Saluto Chieri dopo un ciclo di tre anni ricco di soddisfazioni. Sono cresciuto professionalmente in un percorso di crescita parallelo a quello della società. Oltre ai successi sportivi, sono fiero di aver contribuito a creare un seguito per la squadra che ha sempre permesso di riempire il PalaCascinaCapello. Proprio il pubblico sarà un’ottima base di partenza per le stagioni future. Auguro a tutto il mondo BEA Leopardi il meglio per le stagioni a venire».