Bernezzo si fa bella, torna la Rampignado

Difficile come sempre fare pronostici, ma certamente la presenza di Costanza Fasolis costituisce un riferimento assoluto in campo femminile. La portacolori della Rdr Pedale Leynicese quest’anno ha mostrato ulteriori progressi, allargando anche il suo raggio d’azione oltre i confini piemontesi. Di valore anche la gara maschile nella quale spiccano le presenze di Francesco Bonetto (Bottecchia) che vuole migliorare il 5° posto dello scorso anno come anche Lorenzo Talento, compagno di colori della Fasolis intenzionato a dare la scalata al podio.

Confermatissimo il percorso di gara, con i suoi 44 km per 1.600 metri sui quali si è sviluppata parte della storia delle ruote grasse in Italia. Per i meno allenati è disponibile il tracciato medio, di 24 km per 600 metri. L’unica variazione rispetto al passato rappresenta il passaggio dopo la salita iniziale di Prati Francia, dove si percorrerà solo un breve tratto asfaltato per deviare subito sui sentieri senza passare per gli abitati di Cervasca e Borgata Aranzone. Da notare che i km di salita saranno ben 27, a testimonianza dell’impegno che la Rampignado sempre richiede.

La partenza della gara verrà data alle ore 10 da Piazza Martiri della Libertà. Ancora aperte le iscrizioni al costo di 35 euro, ma chi vorrà aderire direttamente sul posto dovrà pagare 40 euro. A fine gara grande pasta party (che finalmente ritorna nella tradizione della Rampignado) con le premiazioni che riguarderanno i primi 5 assoluti uomini e donne, i primi 3 di categoria e le prime 3 società. Alla vigilia della gara pomeriggio del sabato dedicato alla FamilyRAMP, grande novità di quest’anno per coinvolgere i bambini con iscrizione a 5 euro di cui 3 verranno rigirati alle scuole che aderiranno all’iniziativa.