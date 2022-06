Castelnuovo: l’Under 15 tra le prime 8 d’Italia

Impresa della formazione di Balduzzi che batte nuovamente, come nella finale per il titolo regionale, le corregionali della Lapolismile Torino guadagnando così l’accesso ai quarti di finale dove affronteranno, domani (ore 17 a Gorizia) la Roma Team Up, prima classificata del girone A. Non è stato certo un successo agevole quello delle giraffe anche per merito della fiera opposizione delle torinesi cui va reso il giusto onore delle armi; però dopo aver stretto i denti e sofferto per buoni 25′ le castelnovesi sono uscite alla distanza, risultando più forti anche della stanchezza e delle rotazioni piuttosto ridotte (oltre a quella di capitan Catto va ricordata anche l’assenza della lungodegente Mambretti).

Prima frazione caratterizzata dalla netta prevalenza delle difese sui rispettivi attacchi con le due formazioni che faticano a trovare la via del canestro; è la squadra di Salvemini a recitare il ruolo della lepre ma, dato il punteggio basso, senza mai andare oltre al possesso pieno di vantaggio, come allo scoccare della sirena del 10′ (9-6).

Seconda frazione che ripropone il medesimo copione della precedente anche se le percentuali delle due compagini salgono leggermente; Torino grazie ad un paio di conclusioni da oltre l’arco trova il massimo vantaggio (+4, 17-13) ma l’Autosped è brava a replicare colpo su colpo andando al riposo con il minimo distacco (21-22).

Neppure l’intervallo sembra in grado di mutare l’andamento della sfida con le due formazioni che viaggiano praticamente sempre appaiate senza mai dare la sensazione di poter piazzare lo spunto vincente; nella seconda metà del quarto però le cose sembrano cambiare perchè Lapolismile riesce a toccare il massimo vantaggio (33-28) ad una manciata di secondi dal 30′.

La reazione delle giraffe è però encomiabile e grazie ad un 7-0 maturato in pochissime battute sono proprio loro ad entrare nei 10′ finali avanti nel punteggio (35-33). Il sorpasso subito proprio nel loro momento migliore è sicuramente una brutta botta per il morale delle torinesi che accusano il colpo, faticando a trovare il fondo della retina, tanto da restare a secco per ben 6′; nel frattempo l’Autosped ne approfitta per scappare sul +9 (42-3), ipotecando così la vittoria. Avversarie che però hanno ancora un sussulto, piazzando un 5-0 che sembra poter riaprire improvvisamente i giochi (38-42) ma un paio di canestri in acrobazia di Cocuzza ricacciano a distanza Lapolismile consegnando così il meritato successo alle giraffe.

Non era la prima avventura della società castelnovese nelle finali nazionali giovanili (parlando ovviamente delle versione 5 contro 5, in quella 3 contro 3 il Bcc può vantare ben 2 scudetti) ma nella precedente occasione la squadra era uscita sempre sconfitta dalle sfide in programma; questa volta, oltre a festeggiare le prime vittorie, è arrivata anche la prestigiosa qualificazione ai quarti di finale che proietta le nostre giocatrici tra le prime 8 di Italia. Chapeau Giraffe!!!

Autosped Bc Castelnuovo Scrivia – Lapolismile Torino 46-38

Parziali (6-9, 21-22, 35-33)

Autosped: Le Foche, Benassi, Catto, Tibaldi 8, Buzzi 4, Angeleri, Fossati 2, Canepa, Roggero, Cocuzza 18, Melucci A. 2, Melucci G. 12. All. Balduzzi

Lapolismile: Fratamico 9, Zobols 10, Brena 3, Lepore, Isnardi, Bifano 14, Occelli, Defranceschi, Imuentinyan, Panarelli 2, Turci, Cannata. All. Salvemini