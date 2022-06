Società Ginnastica La Marmora: i risultati delle gare nazionali

Finite le gare regionali ed interregionali è il momento delle gare nazionali per i settori della Ginnastica e per il Judo della Società Ginnastica La Marmora. Partendo in ordine cronologico il primo a salire sulla pedana è stato Francesco Verrengia della sezione team Ability che nel Meeting nazionale a Pordenone di Judo il 22 maggio si è confermato atleta di grande valore salendo sul podio al secondo posto. Una meritatissima medaglia seguita il 29 maggio a Gattinara nel Memorial Alighieri-Rossi come atleta nazionale della FISDIR alla partecipazione ad una gara a squadre organizzata dallo Judo Gattinara del maestro Valeri. È stato un momento di inclusione sportiva molto apprezzato perché sul tatami si parla tutti la stessa lingua, quella dello sport e per Francesco è stato anche un test importante che lo avvicina sempre di più ai Campionati del Mondo che si svolgeranno in Portogallo a settembre.