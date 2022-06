Giaguari, tre le squadre impegnate nella fase finale di flag football

Anche quest’anno è arrivato il momento dell’avventura di Grosseto per le squadre giovanili di flag football, un appuntamento a cui i Giaguari non hanno mai mancato fin dall’inizio. Quest’anno saranno ben tre le squadre dei Giaguari impegnate nella fase finale, un grande successo ottenuto con un percorso netto costituito da sei vittorie e zero sconfitte sia per l'Under 13 che per l'Under 15 e l'Under 17.