5 Pari: l'U16 Gold vola alle Final Four

L' Under 16 Gold della 5 Pari è scesa in campo al Palaeinaudi opposta alla quotata Campus per affrontare Gara 3 , con la serie in perfetto equilibrio che necessita di un padrone. Il primo controllo nella palla a due è blu/arancio con Minasi che indirizza per Vignoli, l'equilibrio è totale, si difende forte da entrambe le parti e per I primi 5 minuti si resta incollati.

L'ingresso di Bertazzo aumenta la fisicità dei Draghi che chiudono avanti il primo quarto per 18-22. Nel secondo quarto coach Boffito inizia a mescolare le carte e le difese, si abbassano le percentuali realizzative ma si alzano le giocate difensive, la partita diventa bellissima con tutti i ragazzi in campo che non concedono più nulla. Alessandro Castriota è un motore inesauribile ma trova la lucidità di arrivare al ferro in penetrazione e mettere una tripla piedi per terra. Tabureanu e Pasero sono su tutte le linee di passaggio, Barberi mettete ordine in attacco e da lui passano tutti i palloni a difesa schierata, mentre Inglese inizia a esibire il vasto repertorio offensivo con tiri da fuori e penetrazioni al ferro (saranno 30 alla fine per Willy). La 5 Pari scappa a +13, ma la reazione dei locali arriva sul finale con 2 tiri da fuori che fissano il punteggio sul 31-37 all'intervallo lungo.

Non cambia il copione nel secondo tempo, Ragab, Gruner e Budai entrano nel sistema e nel mstch, i Draghi mantengono le mani sulla partita e si va all'ultimo quarto sul 48-57. Negli ultimi 10 minuti le emozioni si mischiano, la palla diventa una palla medica, il tempo non passa mai, gli sguardi sono quelli del "ma lo abbiamo fatto davvero?".

Si ragazzi... siete stati perfetti! 62-70 e come dice la squadra al momento dell'urlo da un paio di mesi.....FINAL FOUR!

Novipiú Campus Piemonte - 5 Pari Torino 62-70

Parziali (18-22, 31-37, 48-57)

5 Pari Torino: Inglese 30, Pasero 7, Tabureanu 4, Bertazzo 14, Barberi 4, Gruner, Ragab, Castriota 11, Castriota ne, Budai, Leva ne. All. Boffito, Ass. Balma-Budai, Prep. Dessì.