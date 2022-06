Torino '81, è tempo di playoff

Per la Reale Mutua Torino ora è tempo di playoff . I gialloblù di Aversa se la vedranno contro la Roma Vis Nova (prima del girone meridionale): la gara si terrà domani 4 giugno alle ore 18 presso lo Stadio del Nuoto Monterotondo di Roma. La serie sarà “al meglio dei tre”: gara 2 mercoledì 8 giugno a Torino e l’eventuale gara 3 nuovamente a Roma sabato 11 . Questi accoppiamenti per le semifinali playoff di Serie A2: 1^ gir. Nord vs 4^ gir. Sud; 2^ gir. Nord vs 3^ gir. Sud; 3^ Nord vs 2^ gir. Sud; 4^ gir. Nord vs 1^ gir. Sud

L’ANALISI

Un concentrato Simone Aversa introduce l’importante gara di domani: «Abbiamo passato una settimana lavorando in serenità e abbiamo studiato i nostri avversari: ora li conosciamo molto meglio. Dobbiamo ripartire dalla nostra consapevolezza del gioco che possiamo esprimere e che abbiamo espresso molto forti del nostro girone nell’ultimo mese e mezzo. Questa consapevolezza non ci deve abbandonare neanche domani anche se ci saranno adrenalina e tensione… è normale e bello così! La partita premierà chi in un contesto del genere entrerà emotivamente meglio e chi saprà prendere le misure meglio all’avversario, ma sono sicuro che saremo all’altezza e offriremo un’ottima prestazione. Le serie dei playoff sono lunghe, possono essere di due o tre partite … in questo tipo di gare, quando ci sono momenti della partita favorevoli in cui le cose vanno bene e sei in fiducia devi sfruttarli al meglio. Di contro, capiterà che in alcuni frangenti il pallino del gioco lo avrà l’avversario quindi devi stringere i denti e tenere duro. Sono veramente contento di confrontarmi con la Roma Vis Nova, che ha fatto molto bene nella regular season, è un bel test per tutti noi e spero sia una serie piacevole e giocata bene dai ragazzi, con fairplay e arbitrata con coerenza. E poi vinca il migliore!».