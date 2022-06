Accademia Scherma Marchesa: i risultati dei Campionati Italiani Assoluti

Grande soddisfazione per i colori dell'Accademia Scherma Marchesa. Bronzo per Enrico Piatti (Aeronautica Militare) nella Spada Maschile individuale, 5° posto per la Squadra di Spada Maschile che conferma la Serie A1 con F. Flavio Giannotte, Daniel De Mola, Luca Diliberto e Lorenzo Buzzi. Da segnalare nella Spada Maschile individuale il 5° posto di Andrea Vallosio (Aeronautica Militare) e ancora il fantastico 7° posto di Luca Diliberto, unico atleta civile nei primi otto finalisti. Nella classifica finale 2° classificata l'Aeronautica Militare con la partecipazione degli atleti Andrea Vallosio ed Enrico Piatti dell'Accademia Scherma Marchesa.