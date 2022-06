FIBS Piemonte: Sei atleti piemontesi convocati nelle Nazionali di Baseball e Softball

Nell'ultimo periodo diversi atleti piemontesi si sono messi in risalto ricevendo alla vigilia di importanti manifestazioni internazionali, la convocazione delle Nazionali italiane giovanili di Baseball e Softball , questo a premiare il buon lavoro messo in campo dagli staff tecnici delle società del territorio.

Foto © Falciani Riccardo

U15 SOFTBALL: Anita Girardi classe 2008, tesserata per l'Avigliana Rebels è stata convocata dalla Nazionale Italiana U15 di softball per partecipare al Campionato Europeo che si disputerà dal 18 al 23 luglio in Olanda. Per l'occasione la manager Maristella Perizzolo (Avigliana Rebels) ha diramato una lista di 20 atlete, l'Italia vice-campione uscente è stata inserita come testa di serie nel girone B insieme a Repubblica Ceca, Francia, Croazia e Lituania.