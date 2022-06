Castelnuovo Scrivia: Sofia Marangoni è biancorossa

Altro colpo da 90 per l’ Autosped che è lietissima di annunciare l’arrivo di Sofia Marangoni , play-guardia classe 1995, in forza nell’ultima stagione nell’Alpo Villafranca con la quale è risultata la miglior realizzatrice del girone Nord con quasi 18 punti di media a partita.

Sofia, di origini veronesi, è cresciuta anch’essa, come Gianolla, nel vivaio Reyer (con cui ha esordito in serie A1 a 18 anni) e nelle giovanili veneziane ha conquistato lo scudetto Under 19 nel 2013. Ha indossato la maglia azzurra in tutte le categorie giovanili conquistando la medaglia di bronzo ai campionati europei Under 16 del 2011. La neo castelnovese può già vantare una notevole esperienza nella massima serie visto che oltre che con Venezia ha calcato i parquet della A1 con le casacche di Parma e Torino.

Lasciato il capoluogo piemontese Marangoni ha sposato, per un triennio, il progetto Campobasso; con la formazione molisana ha disputato due stagioni in A2 ed una in A1 (dove tra l’altro aveva come compagna Bonasia) per poi riavvicinarsi a casa, nell’ultima annata, approdando a Villafranca. Sofia è stata fin dal termine della stagione uno degli obiettivi della dirigenza castelnovese ed essere riuscita ad ottenere la sua firma è un altro importante segnale dell’ottimo lavoro svolto in questi anni dal Bcc che ora è diventata società appetibile anche dalla atlete di primissima fascia. Bene arrivata Sofia!!!