Fitarco Piemonte: i risultati del Trofeo Pinocchio Estivo

Ragazzi/e 2009

Al maschile è una sfida accesissima e con scarti minimi: Giulio Imeri (Arcieri Oscar Oleggio Bellinzago) ottiene la vittoria con 436 punti, uno in più di Giacomo Pino (DLF Alessandria) in seconda posizione, e due di vantaggio su Leonardo Frizzi (Arcieri Oscar Oleggio Bellinzago). Al femminile, vittoria netta per Elisa Tallarico (Arcieri Varian) con 450 punti, Morgana Ambrogio e Martina Dotta (G.A.M.) completano il podio rispettivamente in seconda e terza posizione.

Ragazzi/e 2010

Si riconferma primo, rispetto alla Fase Invernale, Gabriele Protto (Arcieri Clarascum) davanti a Pietro Abelli (Arcieri Varian) e Mario Bressano (G.A.M.). Anche al femminile, riconferma per Giada Marengo (Cantarana C5) su Viola Bassoli (Arcieri delle Alpi) e Beatrice Streri (Arclub Fossano).

Giovanissimi/e 2011-2013

È Luca Faes (DLF Alessandria) a trionfare al maschile, Andrea Piccoli (Arcieri Cameri) ottiene la seconda posizione e Arnaldo Mattia Tedesco (Arcieri Clarascum) la terza. Al femminile, Aurora Polizzi (Arcieri Varian) si impone davanti a Aurora Virginia Bianchi (Arcieri Iuvenilia) e Matilde Pino (DLF Alessandria) al terzo posto.

Pulcini 2014

In gara anche due arcieri “pulcini” nel maschile: con 395 punti vince Claudio Bianchet su Simone Colombo (368 punti), nel derby tutto Arcieri Varian. La Fase Estiva serviva anche a definire gli ultimi 10 arcieri che comporranno la rappresentativa regionale impegnata il 2-3 luglio a Palmi (CZ) nella Fase Nazionale. Si qualificano, in virtù del regolamento 2022: Imeri Giulio, Giacomo Pino, Elisa Tallarico e Morgana Ambrogio (classe 2009); Pietro Abelli e Viola Bassoli (classe 2010); Luca Faes, Andrea Piccoli, Aurora Polizzi e Aurora Virginia Bianchi (classe 2011-13). A loro si aggiungono Gabriele Protto e Giada Marengo, vincitori assoluti della Fase Invernale.

Risultati completi a questo link.