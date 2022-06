AGIL Volley, salvezza conquistata!

Salvezza conquistata! E’ un bellissima soddisfazione per le Igorine di Barbara Medici : con la vittoria 3-0 (25-18; 25-23; 25-12) su Vercelli la formazione conquista meritatamente la salvezza in serie C chiudendo il gironcino playout al primo posto. La salvezza era fra gli obiettivi e le atlete, che hanno preso parte anche al campionato Under 16 regionale, lo hanno centrato crescendo nel corso della stagione affrontando squadre molto esperte e lottando tantissimo nei playout.

«Che dire, con Vercelli era sulla carta forse la partita meno impegnativa per tanti motivi, ma è stata difficile, – dice l’allenatrice – siamo scese in campo contratte e tese e Vercelli ha un gioco che ci crea fastidio in campo. Nel Secondo set per esempio siamo state sempre sotto, ma siamo state brave a recuperare e farlo nostro. Sono molto molto contenta, la salvezza era uno dei tre obiettivi stagionali, insieme al titolo territoriale e alla final four regionale, ne abbiamo conquistati due e questa salvezza ripaga veramente tanto questa intensa stagione».