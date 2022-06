De Cosmo, un fulmine alla Rampignado

Gioele De Cosmo e? il vincitore della 28esima edizione della Rampignado , la Granfondo di Mtb disputata a Bernezzo (CN) e giustamente considerata una delle decane del calendario italiano di specialita?. Ancora una volta le montagne della Valle Grana sono state invase dai biker in una mattinata molto calda, con tanti concorrenti provenienti anche dalle altre regioni e molti che non hanno voluto rinunciare a un appuntamento che per loro e? diventato ormai tradizionale.

La prova di 44 km, con un dislivello di 1.600 metri e facente parte della Marathon Bike Cup, ha visto i portacolori della Wilier Pirelli fare presto la differenza, ma De Cosmo ha dovuto faticare le proverbiali sette camicie per tenere lontano Francesco Bonetto (Bottecchia Factory). Alla fine De Cosmo e? andato a conquistare il successo nel tempo finale di 2h01’23” con 31” sul rivale e 47” sul compagno di colori Simone Avondetto, uno dei migliori Under 23 internazionali nel cross country che a Bernezzo ha svolto un proficuo lavoro in un’altra specialita?.

Sempre fra gli Under 23 da notare il 6° posto assoluto e 3° di categoria per Gabriel Fede (AG2R Citroen), uno dei migliori giovani stradisti italiani che ha sfruttato una domenica libera da impegni per allenarsi in maniera diversa...

In campo femminile bellissima doppietta per la Scott Sumin con Erika Nitelli prima in 2h38’15” e Valentina Picca seconda a 7’45”, terza a 8’11” Nicoletta Meli (Billy Team), esattamente come lo scorso anno. Nel percorso medio, di 20 km, prima posizione per Simone Roasio in 1h20’10” con 1’07” su Mauro Capoelli (Cinghiali Mannari) e 2’38” su Luca Gatto (Velo Caraglio), a Monica Viale, splendida 17esima assoluta, la gara femminile in 1h35’20”, alle sue spalle Claudia Xhelali a 12’37” e Elisa Chinaglia (Master Team) a 25’24”.

Ancora una volta tantissimi i volontari che hanno permesso la riuscita della manifestazione, con la societa? organizzatrice supportata come sempre dall’amministrazione comunale di Bernezzo ma anche dalla Protezione Civile, dalla Pro Loco di Bernezzo, dagli Alpini e dall’AIB di Bernezzo.

L’appuntamento e? gia? fissato per il prossimo anno, nella strada che portera? al trentennale della Rampignado.